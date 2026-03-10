Με επιτυχία η δράση των δημοτικού και γυμνάσιου Ίσθμιων για την σχολική βία ΦΩΤΟ

Με επιτυχία η δράση των δημοτικού και γυμνάσιου Ίσθμιων για την σχολική βία ΦΩΤΟ
10 Μαρ. 2026 11:47
Pelop News

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) διοργανώσαν, για τρίτη χρονιά, μια πανελλαδική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση ενός σχολείου ασφάλειας, σεβασμού και ενεργής συμπερίληψης.

Η φετινή ανταπόκριση αποτυπώνεται σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα: καταγράφηκαν πάνω από 1.000 συμμετοχές σχολείων, ενώ στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής περιλαμβάνονται περίπου 41.500 μαθητές/τριες και 4.400 εκπαιδευτικοί.

Η πανελλαδική κινητοποίηση έδωσε το δυναμικό της «παρών» κυρίως με συμβολικές παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία και πλατείες πόλεων και οικισμών, ώστε το μήνυμα των παιδιών κατά της βίας να ακουστεί ηχηρά στην ευρύτερη κοινωνία. Η κοινή οπτική ταυτότητα της δράσης υποστηρίζεται από ενιαία αφίσα που πλαισιώνει τις δράσεις των συμμετεχόντων σχολείων.

Το Γυμνάσιο Ισθμίας και το Δημοτικό Ισθμίας συμμετείχαν στην πανελλαδική  πρωτοβουλία, υλοποιώντας βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και τη στάση μηδενικής ανοχής στη βία και τον εκφοβισμό.

Οι μαθητές με την συνεργασία των εκπαιδευτικών τους διοργάνωσαν δράσεις  στο προαύλιο του σχολείου και έστειλαν μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση.

Παιδαγωγική προσέγγιση (προαιρετικό):

Η προσέγγιση στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών (π.χ. παιχνίδι ρόλων/δραματοποίηση, εικαστικές και μουσικές δράσεις, δημιουργική γραφή, στοχευμένες συζητήσεις), με στόχο να αναγνωρίζουν καταστάσεις βίας/εκφοβισμού, να κατανοούν τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν και να ενδυναμώνονται να ζητούν βοήθεια και να στηρίζουν τους/τις συμμαθητές/τριές τους

