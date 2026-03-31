Με επιτυχία η παρουσίαση της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας» στην Ηλεία

31 Μαρ. 2026 14:53
Pelop News

Με σημαντική ανταπόκριση  εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής, συμβούλων επιχειρήσεων, και μελετητών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 η ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα δέσμη δράσεων «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ) –εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ– και το Επιμελητήριο Ηλείας.

Ανοίγοντας τις τοποθετήσεις, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας  Τάκης Παπαδόπουλος τόνισε τη στρατηγική σημασία του προγράμματος, αναλύοντας τη φιλοσοφία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απέναντι στην τοπική αγορά: «Για εμάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας δεν είναι μια τυπική υποχρέωση, αλλά την εκλαμβάνουμε ουσιαστικά ως επένδυση στο μέλλον του τόπου μας. Η Δυτική Ελλάδα χρειάζεται νέες επενδύσεις αλλά κυρίως πρέπει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις, στους δικούς της ανθρώπους. Γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και έμφαση, ειδικά με αυτή τη δράση, στη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Σε εκείνο τον επαγγελματία που αγωνίζεται καθημερινά, παράγει, προσπαθεί να εξελιχθεί και πολλές φορές δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει».

Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό και την πρακτική αξία του προγράμματος:

«Με τη νέα πρόσκληση στρέφουμε πόρους ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ στην καρδιά της τοπικής οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα για επενδύσεις που ξεκινούν από πολύ χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μη μείνει κανείς εκτός. Στην πραγματικότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε όποιον άνθρωπο της τοπικής οικονομίας θέλει να κάνει μια επένδυση στο μαγαζί ή στην επιχείρησή του, έρχεται με αυτή τη δράση να του δώσει τα μισά χρήματα. Να τον βοηθήσει να κάνει αυτή την επένδυση με μισά χρήματα. Αυτή είναι η ουσία αυτού του προγράμματος».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και τα στελέχη της ΔΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία του προγράμματος αλλά και τη συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή:

«Οφείλουμε, πράγματι, να ευχαριστήσουμε και πάλι από αυτό το βήμα τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή, καθώς προηγήθηκε μια διεξοδική συζήτηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης του έργου, κατά την οποία υιοθετήθηκαν οι προτάσεις και των τριών Επιμελητηρίων της Περιφέρειάς μας. Για την Ηλεία, η οποία έχει ανάγκη από την ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει σημαντική πνοή στις επιχειρήσεις μας και ιδιαίτερα τις πολύ μικρές και μικρές, οι οποίες άλλωστε αποτελούν τον βασικό κορμό της τοπικής οικονομίας».

Στη συνέχεια, ο κ. Λεβέντης απευθύνθηκε στους μελετητές, υπογραμμίζοντας τον καίριο ρόλο τους στην επιτυχία των επιχειρηματικών σχεδίων:

«Ασφαλώς, ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο αναλαμβάνετε εσείς, οι μελετητές. Είναι σημαντικό να προσεγγίσετε τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να εκπονήσουν επιχειρηματικά σχέδια με την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό που σας διακρίνει. Θα ήθελα να διευκρινίσω εξ αρχής ότι πρόκειται για ένα απόλυτα αξιοκρατικό πρόγραμμα, όπου ο καθένας μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τη βαθμολογία του. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του φακέλου και στην προσεκτική σύνταξή του για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.»

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου έκανε ειδική μνεία στις πρωτοβουλίες ενημέρωσης που υλοποιεί ο φορέας και στην αυξημένη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, κατά την οποία οι επιχειρηματίες και οι μελετητές έθεσαν τα ερωτήματά τους, λαμβάνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τον ορθό σχεδιασμό των επενδυτικών τους πλάνων.

 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Χέγκσεθ προς Ιράν: Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ο πόλεμος θα κλιμακωθεί
15:44 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών στον 4ο Ημιμαραθώνιο Πάτρας
15:44 Βασιλιάς Κάρολος: Το Παλάτι επιβεβαίωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου
15:36 Επίτιμο διδακτορικό στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για την πορεία και το έργο του
15:32 Το αντίο της Ελλάδας στη Μαρινέλλα – Με χειροκροτήματα έφυγε η σορός από τη Μητρόπολη Αθηνών ΦΩΤΟ
15:32 Ισχυρή τεχνολογία για την κουζίνα και το σπίτι: Η SILVERCREST και ο Andre Agassi εστιάζουν στην υψηλή τεχνολογία και την ανθρώπινη επαφή
15:28 Γραφείο Προϋπολογισμού: Πιο δύσκολο το οικονομικό τοπίο με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις
15:25 Ισραήλ για Ιράν: Νέο κύμα επιθέσεων και προετοιμασία για σύγκρουση εβδομάδων
15:24 Επιμελητήριο Αχαΐας: Να προχωρήσει άμεσα, με τεκμηρίωση και σαφές χρονοδιάγραμμα, η επαναλειτουργία του Οδοντωτού
15:16 ΕΕ σε συναγερμό για την ενέργεια: Κάλεσμα για μείωση κατανάλωσης λόγω κρίσης στον Περσικό Κόλπο
15:15 Τραμπ προς συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ: «Αν θέλετε πετρέλαιο, πάρτε το μόνοι σας»
15:13 Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα: «Αρχόντισσα» και «καπετάνισσα» την αποχαιρέτησε η Χαρούλα Αλεξίου
15:08 ΔΥΠΑ: Πάνω από 104 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας – Πληρωμές Μαρτίου με επίκεντρο την κοινωνική στήριξη
15:00 Πάτρα: Πάσχα με «φρένο» στην αγορά – Καθεστώς… ακινησίας και αβεβαιότητας από τους καταναλωτές
14:58 Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στον Λευκό Πύργο όταν νεαρός απείλησε να πέσει στο κενό
14:56 Χάρις Αλεξίου για Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»
14:53 Με επιτυχία η παρουσίαση της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας» στην Ηλεία
14:51 Μαρινέλλα: Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε συντετριμμένη στη Μητρόπολη
14:48 Καρυστιανού κατά Σεβαστίδη: «Κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στη Δικαιοσύνη»
14:45 Ερώτηση Σκιαδαρέση για την επανένταξη της Ηλείας στον ακαδημαϊκό χάρτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
