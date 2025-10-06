Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες

Το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία έθεσε σοβαρά ερωτήματα για το παρόν και το μέλλον της δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ.

Επιτυχία σημείωσε το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία
06 Οκτ. 2025 12:01
Pelop News

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στην Αρχαία Ολυμπία το 12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Εισηγητές στο Διεθνές Συνέδριο, του οποίου το πρόγραμμα είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, ήταν και φέτος πανεπιστημιακοί, άνθρωποι του αθλητισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη ομοσπονδιών, αθλητές και βέβαια αθλητικοί συντάκτες.
Μεταξύ των θεμάτων του Συνεδρίου ήταν τα εξής:
1. Τεχνητή νοημοσύνη
2. Αθλητικός Τουρισμός
3. Αθλητικές υποδομές στην Ελλάδα
4. Η Χρήση της ελληνικής γλώσσας στο Δημοσιογραφικό Πεδίο
5. Ο Αθλητισμός στην Παλαιστίνη
6. Οι σχέσεις Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκη και Μανόλη Αναγνωστάκη με τον αθλητισμό
7. Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
8. Eurobasket

6/10/2025
