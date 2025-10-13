Με επιτυχία το ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση

Με επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο 11/10 στον χώρο εκδηλώσεων του Ειδικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Πατρών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο « Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών-Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS), ΚΑΡΠΑ και Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής», το οποίο συνδιοργάνωσαν η «Hippocrates organization no profit health and research» σε συνεργασία με τη Σχολή Νοηματικής «Talking Hands» και με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το σεμινάριο άνοιξε με χαιρετισμό της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Αννας Μαστοράκου εκ μέρους του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, η οποία στηρίζει διαχρονικά με τις δράσεις της τα Α.Μ.Ε.Α.

Τα σεμινάρια αυτά υπάρχει πρόθεση και θέληση να συνεχιστούν και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αφού είναι πολύ χρήσιμα ιδιαίτερα σε άτομα με δυσκολία στην επικοινωνία. Η συμμετοχή ήταν ελεύθερη και δίχως κόστος για τους συμμετέχοντες.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται και ο Γιώργος Αρτεμιάδης.

