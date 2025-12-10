Με κρύο, βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις τα φετινά Χριστούγεννα – Τι δείχνουν τα νεότερα προγνωστικά

Σε χειμωνιάτικο σκηνικό αναμένεται να κινηθούν τα φετινά Χριστούγεννα, με πτώση της θερμοκρασίας, άστατο καιρό και χιόνια κυρίως στα ορεινά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

10 Δεκ. 2025 14:04
Pelop News

Σε τροχιά χειμωνιάτικης μεταβολής μπαίνει σταδιακά ο καιρός όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως εξηγεί, αυτή τη στιγμή ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων μπλοκάρει την κάθοδο οργανωμένων βαρομετρικών χαμηλών από τη δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, μια μικροδιαταραχή από τα βορειοανατολικά αναμένεται από την Κυριακή να επηρεάσει τη χώρα, ρίχνοντας εκ νέου τη θερμοκρασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο καιρός σήμερα – Χαμηλές θερμοκρασίες και ομίχλες

Σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κυριαρχεί ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά και κυρίως στην Κρήτη. Οι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια και στο εσωτερικό κινείται κοντά ή και κάτω από το μηδέν τις πρωινές ώρες.

Το μεσημέρι, ο υδράργυρος φτάνει:

έως 16°C στα βόρεια,

18–19°C στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς σε πολλές περιοχές σχηματίζονται ομίχλες.

Αττική – Θεσσαλονίκη

Αττική: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια, άνεμοι έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 8°C το πρωί έως 17–18°C το μεσημέρι.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρωινές συννεφιές, ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασία από 6°C έως 14°C.

Πότε αλλάζει ο καιρός – Άστατα Χριστούγεννα

Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με σχετικά καλές συνθήκες, αλλά με κρύο νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Από τις 18 έως τις 20 Δεκεμβρίου, αναμένεται πιο οργανωμένη κακοκαιρία, με:

  • περισσότερες βροχές,
  • περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας,
  • και χιόνια κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Το σκηνικό αυτό φαίνεται πως θα «στρώσει» το έδαφος για ψυχρά και άστατα Χριστούγεννα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον υπόλοιπο Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα:

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, κατά διαστήματα ενισχυμένοι στο Αιγαίο.

Η ορατότητα θα επηρεάζεται συχνά από ομίχλες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάζει μεγάλες ημερήσιες διακυμάνσεις, αλλά θα κινείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

