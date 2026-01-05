Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας τιμά την εορτή των Αγίων Θεοφανείων με θρησκευτικές τελετές στην Κάτω Αχαΐα και στις Αλυκές.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα εορταστούν τα Άγια Θεοφάνεια στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, με τη διοργάνωση σειράς θρησκευτικών εκδηλώσεων, παρουσία των τοπικών αρχών και πιστών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10.00 το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στην Κάτω Αχαΐα.

Θα ακολουθήσει στις 11.00 π.μ. η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού και ο Καθαγιασμός των Υδάτων στις Αλυκές, κορυφώνοντας τον εορτασμό της μεγάλης δεσποτικής εορτής.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας καλεί τους πολίτες να παραστούν στις εκδηλώσεις, συμμετέχοντας στον εορτασμό των Θεοφανείων, με σεβασμό στην παράδοση και το θρησκευτικό νόημα της ημέρας.

