Με ... νέες κερκίδες το ντέρμπι Ατρόμητος - Αχαϊκή

Νέα μορφή παίρνει το γήπεδο Ζαρουχλεΐκων, που είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τη Δευτέρα (1/3) το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των play offs της Α’ Κατηγορίας ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και την Αχαϊκή.

Χάρη στην τεράστια προσωπική εργασία που κατέβαλαν οι άνθρωποι του Ατρομήτου, κατασκευάστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τοποθετήθηκαν δύο κερκίδες την πλευρά των αποδυτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν από τους θεατές που θα παρακολουθήσουν το ματς, χωρητικότητας περίπου 300 φιλάθλων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, οι φίλοι της Αχαϊκής θα καθίσουν στην πλευρά που βρίσκεται στην οδό Γλαύκου και οι υπόλοιποι στην απέναντι.

