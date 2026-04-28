Με πατρινές η αποστολή της Εθνικής Γυναικών για το world cup

Τις 16 διεθνείς που θα συνθέσουν την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών στον προκριματικό γύρο του World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας (1-6 Μαΐου) ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης.

Αναμεσα τους έχπουμε και δυο πατρινές, την Ντένια Κουρτέτα του Ολυμπιακού και την Αφροιδίτη Μπιτσάκου του Αλιμου.

Πρόκειται για τις:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουράκη Ασπασία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία.

CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Την αποστολή που θα αναχωρήσει την Πέμπτη 30/4 θα ακολουθήσουν ακόμα, ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού, Αντώνης Βλοντάκης, η φυσιοθεραπευτής Μυρτώ Βασιλοπούλου, η αναλύτρια βίντεο Κάτια Τανκέεβα, και ο μάνατζερ των εθνικών ομάδων, Γιώργος Μαργιούκλας.

