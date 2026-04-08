Mε πατρινούς οι κλήσεις για την προετοιμασία της Εθνικής Έφηβων

Η ΚΟΕ ανακοίνωσε τις κλήσεις για τους Κλιμακίου της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Εφήβων σε τριήμερο Καμπ προπονήσεων, 9-11/4, στο καταδυτήριο του Αγ. Κοσμά (πρώτη συνάντηση τη Μ. Πέμπτη 9/4 στις 10:30).

Ανάμεσα τους είναι και δυο πατρινοί, ο Κώστας Κρεμανταλάς της ΝΕΠ και ο Αχιλλέας Γιώτης του ΝΟΠ οι οποίοι θα παλέψουν για να πάρουν μια θέση στην αποστολή της Εθνικής Έφηβων.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣ ΑΡΗΣ: ΤΑΓΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ: ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΝΕΠ: ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ: ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ: ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

