Mε πατρινούς οι κλήσεις για την προετοιμασία της Εθνικής Έφηβων
Η ΚΟΕ ανακοίνωσε τις κλήσεις για τους Κλιμακίου της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Εφήβων σε τριήμερο Καμπ προπονήσεων, 9-11/4, στο καταδυτήριο του Αγ. Κοσμά (πρώτη συνάντηση τη Μ. Πέμπτη 9/4 στις 10:30).
Ανάμεσα τους είναι και δυο πατρινοί, ο Κώστας Κρεμανταλάς της ΝΕΠ και ο Αχιλλέας Γιώτης του ΝΟΠ οι οποίοι θα παλέψουν για να πάρουν μια θέση στην αποστολή της Εθνικής Έφηβων.
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ: ΤΑΓΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ: ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΝΕΠ: ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ: ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ: ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
