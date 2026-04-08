Mε πατρινούς οι κλήσεις για την προετοιμασία της Εθνικής Έφηβων

08 Απρ. 2026 17:20
Pelop News

Η ΚΟΕ ανακοίνωσε τις κλήσεις για τους Κλιμακίου της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Εφήβων σε τριήμερο Καμπ προπονήσεων, 9-11/4, στο καταδυτήριο του Αγ. Κοσμά (πρώτη συνάντηση τη Μ. Πέμπτη 9/4 στις 10:30).

Ανάμεσα τους είναι και δυο πατρινοί, ο Κώστας Κρεμανταλάς της ΝΕΠ και  ο Αχιλλέας Γιώτης  του ΝΟΠ οι οποίοι θα παλέψουν για να πάρουν μια θέση στην αποστολή της Εθνικής Έφηβων.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ  ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣ ΑΡΗΣ:  ΤΑΓΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ: ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΝΕΠ: ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ:  ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ: ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ