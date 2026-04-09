Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

09 Απρ. 2026 11:37
Pelop News

Σε κατοχύρωση κερδών προχωρούν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει σήμερα σχεδόν -2% μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +6,6%. Πολλοί επιλέγουν να κατοχυρώσουν τα σημαντικά κέρδη των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων, προτιμώντας την ασφάλεια των ρευστοποιήσεων μπροστά σε ένα τριήμερο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες μπορεί να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Το εγχώριο επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα της Metlen για την περσινή χρήση.

[contaisu_summary]

Η αρχική ευφορία στις διεθνείς αγορές παραχωρεί τη θέση της στη νευρικότητα, καθώς το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή παραμένει «ναρκοθετημένο». Η 14ήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που χθες πυροδότησε ένα εντυπωσιακό ράλι, αποδεικνύεται εξαιρετικά εύθραυστη, με τις τιμές του πετρελαίου να παίρνουν ξανά την ανηφόρα και τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής.

Οι καταγγελίες της Τεχεράνης για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, επαναφέρουν τον φόβο για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent σημειώνει ισχυρή άνοδο, προσεγγίζοντας και πάλι το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι. Παράλληλα, η αβεβαιότητα για το αν θα αντέξει η συμφωνία οδηγεί τις αγορές σε πτωτική τροχιά, ακυρώνοντας μέρος της χθεσινής αισιοδοξίας.

Όσον αφορά την εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,93% και διαπραγματεύεται στις 2.241,81 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.235,33 (χαμηλό ημέρας) και των 2.272,45 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό αύριο Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου λόγω του εορτασμού για το Ορθόδοξο Πάσχα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ κοινή προετοιμασία με τον ΝΟ Λάρισας
12:00 Καραμανδάνειο: Αβέβαιο το μέλλον για το δέκα μηνών βρέφος – Εμφανή τα σημάδια φόβου
11:58 Μόρνος: Εκτοξεύτηκαν τα αποθέματα νερού και βυθίστηκε ξανά το Κάλλιο
11:54 Πάτρα: Δείτε ποιο είναι το νέο ξενοδοχείο που άνοιξε στο κέντρο -Η ιστορία που «γέννησε» το όνομα του
11:49 Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα βλάβη ακινητοποίησε συρμό, επιβάτες περπάτησαν στη σήραγγα
11:46 Ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League, μια πατρινή διεκδικεί πρωτάθλημα!
11:41 Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο και κατήγγειλε κακοποίηση
11:37 Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:34 Νέα μετωπική ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας» και πυρά για σιωπή στην ουσία
11:26 Άγιο Φως: Αυτό είναι το σχέδιο για τη μεταφορά του στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο, αναλυτικά οι ειδικές πτήσεις
11:23 Κρίμα και άδικο για τον κόσμο του Αιγίου
11:16 Άγρια δικαστική κόντρα τραγουδίστριας με μουσικό παραγωγό για προσωπικές φωτογραφίες
11:15 Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ
11:10 Μπονάνος: «Η ονοματοδοσία πιστώνεται στον Σακελλαρόπουλο”
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χατζηβασιλείου μιλά για αντιφάσεις στη δικογραφία
11:00 Πάτρα-Σούλι: Πυροβολισμοί με βαρύ οπλισμό
10:53 Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία
10:45 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
10:39 Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσύλημα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ
10:34 Ανοικτή επιστολή Νικολόπουλου προς τον Πρωθυπουργό για τον Οδοντωτό: «Η σιωπή δεν είναι επιλογή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
