Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σε κατοχύρωση κερδών προχωρούν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει σήμερα σχεδόν -2% μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +6,6%. Πολλοί επιλέγουν να κατοχυρώσουν τα σημαντικά κέρδη των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων, προτιμώντας την ασφάλεια των ρευστοποιήσεων μπροστά σε ένα τριήμερο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες μπορεί να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Το εγχώριο επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα της Metlen για την περσινή χρήση.

Η αρχική ευφορία στις διεθνείς αγορές παραχωρεί τη θέση της στη νευρικότητα, καθώς το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή παραμένει «ναρκοθετημένο». Η 14ήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που χθες πυροδότησε ένα εντυπωσιακό ράλι, αποδεικνύεται εξαιρετικά εύθραυστη, με τις τιμές του πετρελαίου να παίρνουν ξανά την ανηφόρα και τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής.

Οι καταγγελίες της Τεχεράνης για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, επαναφέρουν τον φόβο για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent σημειώνει ισχυρή άνοδο, προσεγγίζοντας και πάλι το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι. Παράλληλα, η αβεβαιότητα για το αν θα αντέξει η συμφωνία οδηγεί τις αγορές σε πτωτική τροχιά, ακυρώνοντας μέρος της χθεσινής αισιοδοξίας.

Όσον αφορά την εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,93% και διαπραγματεύεται στις 2.241,81 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.235,33 (χαμηλό ημέρας) και των 2.272,45 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό αύριο Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου λόγω του εορτασμού για το Ορθόδοξο Πάσχα.

