«Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για ένα περιστατικό αλκοτέστ που, όπως αποκάλυψε, της έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Κολωνάκι, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της από τις εγκαταστάσεις του Alpha.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε ότι οι αστυνομικοί την σταμάτησαν για έλεγχο, παρότι η ίδια ήταν κουρασμένη, πονούσε και βιαζόταν να επιστρέψει σπίτι. Όπως είπε, προσπάθησε να εξηγήσει την κατάστασή της, επισημαίνοντας και την εγκυμοσύνη της, ωστόσο η διαδικασία προχώρησε κανονικά.

«Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Πατριάρχου Ιωακείμ, στο Κολωνάκι, ενώ ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, θεώρησε αρχικά πως ίσως οι αστυνομικοί θα έδειχναν κάποια επιείκεια, τελικά της ζήτησαν κανονικά να δώσει έγγραφα και να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Το αποτέλεσμα, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν αρνητικό, αφού η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

«Στους γνωστούς είναι ακόμη πιο αυστηροί»

Μέσα από την περιγραφή της, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να περάσει και ένα ευρύτερο μήνυμα: ότι οι «επώνυμοι», όπως είπε, δεν απολαμβάνουν κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση. Αντίθετα, εξέφρασε την άποψη ότι όταν οι Αρχές αναγνωρίζουν ένα γνωστό πρόσωπο, ενδέχεται να είναι ακόμη πιο αυστηρές στον έλεγχο.

Όπως σημείωσε, παρότι οι αστυνομικοί κατάλαβαν ποια είναι, δεν χαλάρωσαν τη στάση τους ούτε έκαναν πίσω εξαιτίας της βιασύνης ή της κατάστασής της.

«Καλά έκαναν, αυτή είναι η δουλειά τους»

Παρά την αρχική της ενόχληση, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πως οι αστυνομικοί ενήργησαν σωστά και έκαναν απλώς τη δουλειά τους, χωρίς διακρίσεις.

Η αναφορά της έγινε με αφορμή άλλο περιστατικό που συζητήθηκε στην εκπομπή, σχετικό με έλεγχο της Τροχαίας και αφαίρεση διπλώματος λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, με την ίδια να υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται κανονικά, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Σε μια περίοδο με έντονο ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομα της Κατερίνας Καινούργιου απασχολεί συχνά τη δημοσιότητα, τόσο για την καθημερινότητά της όσο και για προσωπικές στιγμές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, ο Νίκος Κοκλώνης είχε αναφερθεί σε μια τυχαία συνάντησή τους σε εστιατόριο, περιγράφοντάς την ως μια έντονη στιγμή και για τους δύο.

