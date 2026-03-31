Με θετικό πρόσημο άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 70 μετοχές, 16 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

31 Μαρ. 2026 11:40
Pelop News

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (31.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 22,85 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,01%) και Εβροφάρμα (+3,895), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:CrediaBank (-1,83%) και ΥΚΝΟΤ (-1,79%).

Η αγορά ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,58%.

Η αγορά αναμένει την σημερινή απόφαση από τον MSCI σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2,040,83 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,69%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,73%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,14%.

