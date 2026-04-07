Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Πλήρης πρόγνωση καιρού για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα 2026. Τι προβλέπουν Μαρουσάκης, Αρναούτογλου και Καλλιάνος.

Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων
07 Απρ. 2026 9:13
Pelop News

Ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασίες που φτάνουν τοπικά τους 25-26 βαθμούς Κελσίου, αλλά από τη Μεγάλη Πέμπτη θα αρχίσει να αλλάζει.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Κλέαρχο Μαρουσάκη, Σάκη Αρναούτογλου και Γιάννη Καλλιάνο, μια διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα από τη Μεγάλη Πέμπτη, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένη συννεφιά και βροχοπτώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Αναλυτικά η εξέλιξη:

  • Μεγάλη Πέμπτη: Αυξημένη συννεφιά και περισσότερες βροχές, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική, την Αττική και σε τμήματα της Κρήτης. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
  • Μεγάλη Παρασκευή: Ο καιρός θα είναι σχετικά καλός κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά από το βράδυ θα επιδεινωθεί από τα δυτικά με τοπικές βροχές. Οι βροχές μπορεί να συνοδεύσουν την περιφορά του Επιταφίου σε πολλές περιοχές.
  • Μεγάλο Σάββατο: Η πιο αισθητή μεταβολή. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας (από τους 25°C στους 16-17°C σε πολλές περιοχές), βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, τη Δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν ελαφρώς.
  • Κυριακή του Πάσχα: Βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τον υδράργυρο να αρχίζει να ανεβαίνει και πάλι, ιδιαίτερα στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Άνεμοι ενισχυμένοι στο Αιγαίο.
  • Δευτέρα του Πάσχα: Συνέχιση του καλού καιρού με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο θα «συγκρουστούν» δύο αέριες μάζες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δημιουργώντας άστατο καιρό με βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Από το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου ο καιρός βελτιώνεται και η Κυριακή του Πάσχα αναμένεται με πολύ καλές συνθήκες.


Ο Γιάννης Καλλιάνος τόνισε ότι το «κύριο πιάτο» της κακοκαιρίας έρχεται από τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποίησε ότι το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, με βροχές σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται στα νησιά του Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) και την Κρήτη.

