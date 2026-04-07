Ανοιξιάτικος καιρός σήμερα Μεγάλη Τρίτη, πού θα βρέχει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη 7 Απριλίου 2026 (Μεγάλη Τρίτη) σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στη Θράκη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα:

Δυτική Μακεδονία: 3-21°C

Υπόλοιπη Μακεδονία & Θράκη: 5-25°C

Θεσσαλία: 5-25°C

Ήπειρος: 4-21°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά: 3-23°C

Επτάνησα: 7-21°C

Νησιά Αιγαίου & Κρήτη: 6-21°C

Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατούν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο θα είναι πιο ασθενείς (2-3 μποφόρ). Τοπικά στον Κορινθιακό κόλπο οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική

Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι δυτικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πάτρα

Αίθριος ο καιρός και στην Αχαϊκή πρωτεύουσα με με την θερμοκρασία να φθάνει τους 21 βαθμούς, Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα 3-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί 2-3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση μέχρι το Πάσχα

Οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας θα κυλήσουν με ανοιξιάτικες συνθήκες και θερμοκρασίες που κατά τόπους θα ξεπερνούν τους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Από τη Μεγάλη Πέμπτη όμως αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας και αύξηση της συννεφιάς, ενώ από τη Μεγάλη Παρασκευή θα εμφανιστεί αστάθεια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με βροχές και πιθανές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ καλύτερες συνθήκες αναμένονται στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

