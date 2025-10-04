Με το αριστερό στο “Ιβανόφειο” ο Προμηθέας – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Με ήττα από τον Ηρακλή στο “Ιβανόφειο” με σκορ 90-79 ξεκίνησε ο Προμηθέας Βίκος Cola τις υποχρεώσεις του στη φετινή Basket League.

Η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα είχε σε τρομερή κατάσταση τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (22 πόντοι), με τον Δημήτρη Μωραΐτη να ακολουθεί (14 πόντοι, 8 ασίστ χωρίς λάθος σε 33:48) και τον κόσμο να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Ηρακλής ήταν αποτελεσματικός στο περιφερειακό σουτ, βρήκε πολύ σκορ από τους αναπληρωματικούς του και είχε τον έλεγχο του αγώνα, με το τρίτο δεκάλεπτο να είναι εκρηκτικό (29-19) και αρκετό για το αποτέλεσμα.

Ο Προμηθέας, από την πλευρά του, είχε τον Τζέι Πι Μακούρα σε φοβερή κατάσταση στο πρώτο μέρος, όμως ο Ρομπ Γκρέι δεν ήταν καλός, ο Κένταλ Μακ Κάλουμ έμεινε χαμηλά και οι ψηλοί δεν έδωσαν κάτι στην ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη που έμεινε στην καλή εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

14-15 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 34-36 οι πόντοι στη ρακέτα, 9-8 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 36-22 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τσολάκος, Χριστινάκης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 47-43 (ημ.), 76-62, 90-79.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Σιγάλας): Ράιτ-Φόρμαν 22 (6/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιθ 10 (4/4 δίποντα, 2/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Μωραΐτης 14 (1/3 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ασίστ), Σίλας, Λάμπρεχτ 8 (4/5 δίποντα), Ντάρκο-Κέλι 6 (2), Φόστερ 10 (2), Τσιακμάς 3 (1), Πουλιανίτης, Γουέρ 5, Καμπουρίδης 6 (2), Χρηστίδης 6 (3/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 20 (6/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές), Κόουλμαν 7 (3/5 δίποντα, 8 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 7 (2/5 σουτ, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα, 5 λάθη), Καραγιαννίδης 9 (4/7 δίποντα, 1/5 βολές, 10 ριμπάουντ), Γκρέι 14 (3/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές), Πλώτας, Μπαζίνας, Λάγιος, Κομνιανίδης, Πόλικαπ 7, Μακούρα 15 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Σταυρακόπουλος.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 20/31 δίποντα, 13/29 τρίποντα, 11/19 βολές, 33 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 10 επιθετικά), 20 ασίστ, 9 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 15 λάθη, 25 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 22/42 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 14/23 βολές, 36 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 15 επιθετικά), 23 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 13 λάθη, 18 φάουλ.

