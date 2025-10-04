Με το αριστερό στο “Ιβανόφειο” ο Προμηθέας – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας Βίκος Cola μπήκε με το αριστερό στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League, καθώς ηττήθηκε με 90-79 από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.

Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις Ο Προμηθέας υπέκυψε στην αγωνιστική ανωτερότητα του Ηρακλή
04 Οκτ. 2025 21:21
Pelop News

Με ήττα από τον Ηρακλή στο “Ιβανόφειο” με σκορ 90-79 ξεκίνησε ο Προμηθέας Βίκος Cola τις υποχρεώσεις του στη φετινή Basket League.

Η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα είχε σε τρομερή κατάσταση τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (22 πόντοι), με τον Δημήτρη Μωραΐτη να ακολουθεί (14 πόντοι, 8 ασίστ χωρίς λάθος σε 33:48) και τον κόσμο να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Ηρακλής ήταν αποτελεσματικός στο περιφερειακό σουτ, βρήκε πολύ σκορ από τους αναπληρωματικούς του και είχε τον έλεγχο του αγώνα, με το τρίτο δεκάλεπτο να είναι εκρηκτικό (29-19) και αρκετό για το αποτέλεσμα.

Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας, από την πλευρά του, είχε τον Τζέι Πι Μακούρα σε φοβερή κατάσταση στο πρώτο μέρος, όμως ο Ρομπ Γκρέι δεν ήταν καλός, ο Κένταλ Μακ Κάλουμ έμεινε χαμηλά και οι ψηλοί δεν έδωσαν κάτι στην ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη που έμεινε στην καλή εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις

14-15 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 34-36 οι πόντοι στη ρακέτα, 9-8 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 36-22 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τσολάκος, Χριστινάκης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 47-43 (ημ.), 76-62, 90-79.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Σιγάλας): Ράιτ-Φόρμαν 22 (6/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιθ 10 (4/4 δίποντα, 2/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Μωραΐτης 14 (1/3 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ασίστ), Σίλας, Λάμπρεχτ 8 (4/5 δίποντα), Ντάρκο-Κέλι 6 (2), Φόστερ 10 (2), Τσιακμάς 3 (1), Πουλιανίτης, Γουέρ 5, Καμπουρίδης 6 (2), Χρηστίδης 6 (3/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ).

Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις

STOIXIMAN GBL 2025-2026 / ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ / MEGA PRESS)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 20 (6/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές), Κόουλμαν 7 (3/5 δίποντα, 8 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 7 (2/5 σουτ, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα, 5 λάθη), Καραγιαννίδης 9 (4/7 δίποντα, 1/5 βολές, 10 ριμπάουντ), Γκρέι 14 (3/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές), Πλώτας, Μπαζίνας, Λάγιος, Κομνιανίδης, Πόλικαπ 7, Μακούρα 15 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Σταυρακόπουλος.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 20/31 δίποντα, 13/29 τρίποντα, 11/19 βολές, 33 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 10 επιθετικά), 20 ασίστ, 9 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 15 λάθη, 25 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 22/42 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 14/23 βολές, 36 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 15 επιθετικά), 23 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 13 λάθη, 18 φάουλ.

Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις Με το αριστερό στο "Ιβανόφειο" ο Προμηθέας - Φωτογραφίες/δηλώσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:58 Στην Ινδονησία ο Τζάρεντ Σο απειλείται με θανατική ποινή!
22:39 Με αυτές τις τροφές θα αποφύγετε την ουλίτιδα και θα προστατεύετε τα δόντια σας!
22:21 «Θα φέρουμε όλους τους ομήρους στην πατρίδα» η υπόσχεση Νετανιάχου και το «ευχαριστώ» στον Τραμπ
21:52 Γκρέτα Τούνμπεργκ: Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία!
21:35 «Νέα λύση για το τρένο, θετικός για να τη βρούμε», δυνατό μήνυμα από την Πάτρα του Κ. Κυρανάκη, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Με το αριστερό στο “Ιβανόφειο” ο Προμηθέας – Φωτογραφίες/δηλώσεις
21:05 Πάτρα: Τραυματισμός 75χρονης από αστικό λεωφορείο στην περιοχή Ταραμπούρα
20:54 Ηττα από Ηφαιστο Φλώρινας και μικρό τελικό για την Ολυμπιάδα
20:44 Πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη! Είχε καταδικαστεί για διαφθορά
20:34 Κυνηγός πυροβόλησε αγριογούρουνο και αυτό του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε!
20:22 Έγκλημα, καρκινοπαθής έκανε κλύσματα καφέ αντί για χημειοθεραπεία και πέθανε!
20:11 Καιρός (5/10/2025): Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν!
19:57 Από την Πάτρα στη Ρώμη, το ρεκόρ με το πέναλτι που εκτελέστηκε 6 φορές!
19:46 Αυτή είναι η πόλη που ζει στον ίσκιο του Πάμπλο Εσκομπάρ ΦΩΤΟ
19:35 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η μεγάλη απειλή, η μικροβιακή αντοχή επιδεινώνεται με ταχύ ρυθμό
19:23 Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: Πρέπει να κινηθεί γρήγορα αλλιώς όλα είναι ανοιχτά, δεν θα ανεχθώ καθυστέρηση
19:14 Με ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έκανε τη δουλειά στην πρεμιέρα
19:07 Ήττα για τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα από τον Κρόνο ΒΙΝΤΕΟ
18:54 Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ
18:34 Καρυστιανού: «Η αλήθεια που έθαψαν τόσο βιαστικά είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ