Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ

Με το δεξί μπήκε και η αντρική ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας, αφού νίκησε στην Ηλιούπολη την ομώνυμη ομάδα της πόλης με σκορ 32-26.

Πλέον, έφθασε σε απόσταση αναπνοής την πρωτοπόρο Πολιτεία που έχασε στην έδρα της απο τον Ολυμπιακό Κερατσινίου με 30-23. Η Πατρινή ομάδα είναι η μοναδική αήττητη στο πρωτάθλημα με 4 νίκες – 3 ισοπαλίες, και ισοβαθμεί στην 2η θέση με Ολυμπιακό Κερατσινίου και Έσπερο Καλλιθέας με τους οποίους έχει αναδειχθεί ισόπαλη.

Η νίκη της ομάδας του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου ήταν καθοριστική για την συνέχεια, αφού έμεινε μέσα στην υπόθεση της ανόδου στην Α2 που στοχεύει.

Μέχρι το 45΄ οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 22-22 και η ομάδα της Πάτρας είχε την πρωτοπορία στο σκορ. Η Ακαδημία με σερί 4-0 ξέφυγε στο 50΄ με 26-22, αύξησε την διαφορά στο 55΄ σε 30-23 και πήρε την νίκη με 32-26 έχοντας τοπ σκόρερ τον Αλέξη Παπαγιαννόπουλο με 11 γκολ.

Η μοναδική ατυχία στον αγώνα ήταν ( κατά λάθος ) ο τραυματισμός του Γιάννη Παπακωστόπουλου που έσκισε το φρύδι του και έκανε ράμματα.

Τα 5λεπτα: 1-4,4-7,6-9,11-11,13-13,16-17 (ημ), 18-19,19-21, 22-22, 22-26, 23-30, 26-32.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Μελέτης Παζάρογλου): Χονδρόπουλος 2, Ξεσφίγγης, Βασιλόπουλος 3, Κοντογιώργος 4, Νεοχωρίτης, Στεφανίδης, Μαυρομάτης 4, Ακερμανίδης 3, Στεφανίδης 3, Μαυρομάτης 1, Καραμολέγκος, Πιερράκος 3, Κονακάς, Διαμαντάκος 2, Τραπεζάρης 1.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρίκας 3, Χ. Παπαγιαννόπουλος 3, Κολιούλης 2, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 11, Γεωργίου 3, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Μακρυδάκης, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 3, Ιωαν. Γιαννακούρας 4, Αργυρός 1, Αλεξόπουλος, Άγγ. Γιαννακούρας 2, Αποστόλου.

