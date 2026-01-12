Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ

Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
12 Ιαν. 2026 11:54
Pelop News

Με το δεξί μπήκε και η αντρική ομάδα χάντμπολ της  Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας, αφού νίκησε στην Ηλιούπολη την ομώνυμη ομάδα της πόλης  με σκορ 32-26.

Πλέον,  έφθασε σε απόσταση αναπνοής την πρωτοπόρο Πολιτεία που έχασε στην έδρα της απο τον Ολυμπιακό Κερατσινίου με 30-23. Η Πατρινή ομάδα είναι η μοναδική αήττητη στο πρωτάθλημα με 4 νίκες – 3 ισοπαλίες, και ισοβαθμεί στην 2η θέση με Ολυμπιακό Κερατσινίου και Έσπερο Καλλιθέας με τους οποίους έχει αναδειχθεί ισόπαλη.

Η νίκη της ομάδας του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου ήταν καθοριστική για την συνέχεια,  αφού έμεινε μέσα στην υπόθεση της ανόδου στην Α2 που στοχεύει.

Μέχρι το 45΄ οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 22-22 και η ομάδα της Πάτρας είχε την πρωτοπορία στο σκορ.  Η Ακαδημία με σερί 4-0 ξέφυγε στο 50΄ με 26-22, αύξησε την διαφορά στο 55΄ σε 30-23 και πήρε την νίκη με 32-26 έχοντας  τοπ  σκόρερ τον Αλέξη Παπαγιαννόπουλο με 11 γκολ.

Η μοναδική ατυχία στον αγώνα ήταν ( κατά λάθος )  ο τραυματισμός του Γιάννη Παπακωστόπουλου που έσκισε το φρύδι του και έκανε ράμματα.

Τα 5λεπτα: 1-4,4-7,6-9,11-11,13-13,16-17 (ημ), 18-19,19-21, 22-22, 22-26, 23-30, 26-32.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Μελέτης Παζάρογλου): Χονδρόπουλος 2, Ξεσφίγγης, Βασιλόπουλος 3, Κοντογιώργος 4, Νεοχωρίτης, Στεφανίδης, Μαυρομάτης 4, Ακερμανίδης 3, Στεφανίδης 3, Μαυρομάτης 1, Καραμολέγκος, Πιερράκος 3, Κονακάς, Διαμαντάκος 2, Τραπεζάρης 1.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος):  Σαρίκας 3, Χ. Παπαγιαννόπουλος 3, Κολιούλης 2, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 11, Γεωργίου 3, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Μακρυδάκης, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 3, Ιωαν. Γιαννακούρας 4, Αργυρός 1, Αλεξόπουλος, Άγγ. Γιαννακούρας 2, Αποστόλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:43 Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι
12:42 Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λεμπέση στον ΝΟΠ
12:38 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ
12:33 ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα με βελτίωση της εμπιστοσύνης
12:32 Πάλεψε με τα κύματα για να σώσει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Τήνου ΒΙΝΤΕΟ
12:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια
12:27 Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά την παραίτηση Χαραλάμπους
12:23 Χατζηδάκης προς αγρότες: «Ο διάλογος δεν μπορεί να περιμένει» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από το Μαξίμου
12:18 Γαλλία: Τουρίστες εκτός Ευρώπης θα πληρώνουν ακριβότερα στα μουσεία
12:15 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου
12:11 Λιβαθηνός: “Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Ερμή”
12:09 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων
12:04 Μέτωπο αντίδρασης στην Πάτρα για τις Σχολικές Επιτροπές: Κινητοποίηση και κλιμάκωση ενάντια στο νομοσχέδιο ΦΩΤΟ
12:03 Γερμανία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Φρανκφούρτη ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Χιόνια, παγετός και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
11:56 Διήμερο παγωνιάς πριν την απότομη αλλαγή: Χιόνια και τσουχτερό κρύο έως την Τρίτη – Ο χάρτης των χιονοπτώσεων
11:54 Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
11:51 Θεσμική ασπίδα για τα παιδιά: Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Γρ. Αλεξόπουλος: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο»
11:47 Σε ανοδικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:43 Αναβολή για τον Μάιο στη δίκη για τη δολοφονία της Γεωργίας Μουράτη – Στο Εφετείο οι δύο καταδικασθέντες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ