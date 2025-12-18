«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση μαζί του», η εξομολόγηση της Λένας Μαντά

Η Λένα Μαντά μίλησε για τη σχέση που είχε με τους γονείς της, ιδίως με τον πατέρα της. Η γνωστή συγγραφέας ήταν καλεσμένη το πρωινό της Πέμπτης (18.12.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Μεταξύ άλλων, η Λένα Μαντά εξομολογήθηκε ότι δεν είχε καθόλου σχέσεις με τον πατέρα του και καμία καλή ανάμνηση μαζί του.

Covid: Έξι και 99 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα, ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης

«Δεν είχα καθόλου καλή σχέση με τους γονείς μου. Ειδικά με τον πατέρα μου δε θα έλεγα ότι είχα κακή σχέση, δεν είχα σχέση. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, 2 – 3 χρόνια μετά, ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και έχω έναν αδελφό με τον οποίο μια χαρά είναι οι σχέσεις μας», τόνισε αρχικά η συγγραφέας.

«Με τον ίδιο τον πατέρα μου, όμως, δεν είχα καμία σχέση. Δεν έχω ούτε μία ανάμνηση μαζί του, καλή. Αδιαφορία ναι. Με την μάνα μου ήταν απλά πολύ έντονη η σχέση, ήταν πολύ καταπιεστική», πρόσθεσε.

«Τον άνδρα μου, τον Γιώργο τον γνώρισα λίγο πριν κλείσω τα 19 μου χρόνια οπότε είχαμε μια πορεία 40 χρόνων σχεδόν. Ο γιος μου γεννήθηκε στη δεκαετία του ’80, η κόρη μου αρχές της δεκαετίας του ’90 και ήταν άλλα τότε.

Ο Γιώργος δούλευε, είχε αφήσει σε μένα την ανατροφή των παιδιών και ήταν πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Κάναμε πολύ νέοι παιδιά και είχαμε άγνοια κινδύνου, δηλαδή ήμουν 21 όταν έκανα τον γιο μου», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Λένα Μαντά στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



