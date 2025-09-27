Μέχρι το τέλος του 2025 συνδέεται με την Κυλλήνη η Πατρών-Πύργου

Όπως όλα δείχνουν μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθούν τα συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης του κόμβου Κυλλήνης έως την παλιά ε.ο για τη σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος με το λιμάνι της Κυλλήνης, καθώς αυτά τόνισε ο γ.γ. του Υπουργείου Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Αναγνώπουλος στην ΕΡΑ Πύργου και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα συμπληρωματικά έργα στο κομμάτι της Πατρών-Πύργου μετατίθενται για το πρώτο τρίμηνο του 2026, πλην αυτό της σύνδεσης με το λιμάνι της Κυλλήνης που θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Οι βελτιώσεις και αναβαθμίσεις βασικών οδικών τμημάτων έχουν άμεση λειτουργική συνάφεια με τον αυτοκινητόδρομο, είτε είναι η σύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου, είτε η αναβάθμιση με τον κόμβο της Κυλλήνης έως την παλιά ε.ο. ή ο κόμβος της Γαστούνης όπου πρέπει να προστεθούν έργα για την ασφάλεια των οικισμών. Είναι συμπληρωματικά, δεν εμπεριέχονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και μετατίθενται για το πρώτο τρίμηνο του 2026, εκτός από τις περιπτώσεις που θα απαιτηθούν επιπλέον απαλλοτριώσεις και θα πρέπει να καθυστερήσουν κάποια τμήματα. Ειδικά όμως για την Κυλλήνη, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του έτους, και η αναβάθμιση του τμήματος θα προχωρήσει νωρίτερα για την απόδοσή του και τη διευκόλυνση της σύνδεσης με το λιμάνι της Κυλλήνης» τόνισε ο κ. Αναγνώπουλος, διευκρινίζοντας ότι τα έργα των συνδέσεων θα προηγηθούν των αντιπλημμυρικών.

Επίσης τόνισε ότι υπολείπονται εργασίες αναβάθμισης στον κόμβο του Πύργου, οι οποίες θα ξεκινήσουν επίσης άμεσα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πατρών-Πύργου: η τελευταία ταλαιπωρία

«Τελευταία ταλαιπωρία» χαρακτήρισε τα 10 χλμ που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου και διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα.

«Είναι η τελευταία ταλαιπωρία που αφορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου. Είναι τα τελευταία 10 χλμ επί των εργασιών που ήδη αδιάκοπτα και απρόσκοπτα συνεχίζονται και μετά την ολοκλήρωση των 65 χλμ είναι σε αρκετά καλή κατασκευαστική πορεία. Στις 15/9 είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τον κόμβο της Οβρυάς έως τον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών και την διαχείριση της οδικής ασφάλειας των οχημάτων, καθώς το τμήμα αυτό έχει σύνθετα και μεγάλα τεχνικά, λόγω ανάγλυφου και χάραξης.

Παρακολουθούμε σε εβδομαδιαία βάση την πορεία των εργασιών και όπως ο στόχος επετεύχθη για τα 65 χλμ θα επιτευχθεί και για το συγκεκριμένο τμήμα. Στις 30 Νοεμβρίου, θα έχουμε ολοκληρώσει το τμήμα που συνεπάγεται την ολοκληρωμένη σύνδεση της Αθήνας με την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο. Ενός αυτοκινητόδρομου που θα φέρει τον Πύργο και τη Δυτική Ελλάδα πολύ κοντά σε όλη τη χώρα»

Πύργος-Τσακώνα: Στην υφιστάμενη χάραξη το τμήμα του Καϊάφα

Με ρεαλιστικό προϋπολογισμό και μελέτη κόστους-οφέλους θα διεκδικηθεί το ίδιο χρηματοδοτικό μοντέλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το τμήμα Πύργος-Τσακώνα, τόνισε ο γ.γ. του Υπ. Υποδομών, ενώ αναφορικά με το τμήμα του Καϊάφα η λύση έρχεται με την υπάρχουσα χάραξη, με πρόσθετα και αυξημένα έργα, σύμφωνα και με απόφαση του ΣτΕ.

«Σε αυτή την κατεύθυνση ήδη συντάσσονται οι μελέτες με λύση η οποία μπορεί να είναι στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο με μικρή διαπλάτυνση χωρίς να εμποδίζει και να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Αντιθέτως να έχει αυξημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή του Καϊάφα διατηρώντας τον προϋπολογισμό σε τέτοια επίπεδα που να είναι διαχειρίσιμη η υλοποίηση του συνόλου του αυτοκινητοδρόμου.

Οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στον Καϊάφα, νομικά και περιβαλλοντικά, δεν επιτρέπουν μεγάλες αλλαγές , οπότε εξετάζεται η διαπλάτυνση στο υφιστάμενο δίκτυο με περαιτέρω αυξημένα έργα προσβάσεων στην παραλία χωρίς καμία παρεμπόδιση στο περιβάλλον» σημείωσε ο κ. Αναγνώπουλος και κατέληξε: «Οι απαραίτητες ενέργειες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαχείριση τέτοιων μεγάλων έργων απαιτεί ιδιαίτερο φάκελο που θα πρέπει να συζητηθεί με τις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και αυτές διαρκούν πολύ».

