Μέγα σκάνδαλο στην Τουρκία με παράνομο στοιχηματισμό: Τιμωρήθηκαν 102 ποδοσφαιριστές!

Με τη Σαμσουνσπόρ θα παίξει η ΑΕΚ στις 11 Δεκεμβρίου για το Conference League και ο Τσελίλ Γιουκσέλ θα χάσει την αναμέτρηση, καθώς τιμωρήθηκε με 45 μέρες αποχή από τις αθλητικές δραστηριότητες, λόγω συμμετοχής του στο στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία.

Για το σκάνδαλο στην Τουρκία τιμωρήθηκαν συνολικά 102 ποδοσφαιριστές με τον παίκτης της Σαμσουνσπόρ να είναι ένας εξ’ αυτών, με αποτέλεσμα να χάσει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Παράλληλα και δύο παίκτες της Γαλατασαράι θα μείνουν εκτός, με τον έναν να τιμωρείται για 9 μήνες.

Ο Μπαλτατσί θα είναι εκτός δράσης για 9 μήνες και ο Ελμαλί για 45 μέρες. Ο Μπάσκαν της Τραμπζονσπόρ τιμωρήθηκε για 3 μήνες και ο Μαλκοτσόγλου, πάλι της Μπεσίκτας, για 45 μέρες.

Οι παίκτες ομάδων της πρώτης κατηγορίας της Τουρκίας που τιμωρήθηκαν είναι οι εξής:

Γαλατασαράι

Έρεν Ελμαλί: 45 ημέρες αποκλεισμός

Μετεχάν Μπαλτατζί: 9 μήνες αποκλεισμός

Τραμπζονσπόρ

Μποράν Μπασκάν: 3 μήνες

Σαλίχ Μαλκοτσόγλου: 45 ημέρες

Αντάλιασπορ

Κερέμ Καγιαράσι: 45 ημέρες

Γκεζτεπέ

Ιζέτ Φουρκάν Μαλάκ: 45 ημέρες

Ουγούρ Καν Γιλντίζ: 45 ημέρες

Εγιούπσπορ

Μικρεμίν Αρντά Τουρκόζ: 45 ημέρες

Αλάνιασπορ

Ιζέτ Τσελίκ: 3 μήνες

Ενές Κεσκίν: 3 μήνες

Μπεντιρχάν Οζγιούρτ: 3 μήνες

Γιουσούφ Οζντεμίρ: 9 μήνες

Καραγκιουμρούκ

Φουρκάν Μπεκλεβίτς: 45 ημέρες

Κερέμ Γιουσούφ Σιρκέτσι: 3 μήνες

Καϊσερισπόρ

Μπερκάν Ασλάν: 3 μήνες

Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ: 12 μήνες

Κασίμπασα

Εζέ Αλμπαϊράκ: 45 ημέρες

Αλί Εμρέ Γιανάρ: 45 ημέρες

Κόνιασπορ

Αντίλ Ντεμιρμπάγ: 45 ημέρες

Αλασάν Νντάο: 12 μήνες

Σάμσουνσπορ

Τσελίλ Γιουκσέλ: 45 ημέρες

