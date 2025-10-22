Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος – Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων

Τι έδειξε η έρευνα που έκανε η Ιερά Μητρόπολη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, σχετικά με τις βυζαντινές εικόνες και τα ιερά Ευαγγέλια που είχε βγάλει για πώληση ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου.

Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος - Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων Αγνωστό πώς βρέθηκαν τα αντικείμενα στα χέρια του ηγούμενου
22 Οκτ. 2025 11:00
Pelop News

Αποτέλεσμα έκπληξη έβγαλε η έρευνα που έκανε η Ιερά Μητρόπολη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, σχετικά με τις βυζαντινές εικόνες και τα ιερά Ευαγγέλια που είχε βγάλει για πώληση ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου. Αυτό που προέκυψε είναι ότι τα αντικείμενα αυτά δεν συγκαταλέγονται σε όσα έχουν καταγραφεί στο αρχείο της Μονής ως ιδιοκτησία της. Ο έλεγχος κράτησε αρκετές ημέρες και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η διασταύρωση των στοιχείων  έδειξε ότι από το μοναστήρι δεν λείπει κανένα αντικείμενο θρησκευτικής και ιστορικής αξίας.

Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος - Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων

«Εγινε πλήρης και επίσημος έλεγχος στα κειμήλια της Ιεράς Μονής στο Μέγα Σπήλαιο και διαπιστώθηκε ότι δεν λείπει κανένα αντικείμενο από τον χώρο του. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επιβεβαιώνει ότι όλα τα ιερά κειμήλια βρίσκονται στη θέση τους και φυλάσσονται με τον δέοντα σεβασμό», δήλωσε την «Π» ο νομικός εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Γιώργος Μπέσκος.

Επόμενο βήμα είναι η έρευνα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Σύμφωνα με τον κ. Μπέσκο, στο μικροσκόπιο έχουν μπει άλλες μονές και εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής, για να ελεγχθεί αν τα κειμήλια που είχε βγάλει προς πώληση ο ηγούμενος έχουν κλαπεί ή αφαιρεθεί από αυτούς του λατρευτικούς τόπους. Μάλιστα έχουν ζητηθεί τα σχετικά έγγραφα με φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί του, βρίσκονται προφυλακισμένοι, έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους στον ανακριτή Κορίνθου, με την κατηγορία της αρχαιοκαπηλίας. Ο ηγούμενος ισχυρίστηκε ότι οι εικόνες και τα υπόλοιπα αντικείμενα είναι από προσωπική του συλλογή, χωρίς όμως να μπορέσει να πείσει τους δικαστικούς λειτουργούς.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη της ομάδας, όταν περιήλθαν πληροφορίες για έναν βοσκό στην Κόρινθο, ο οποίος είχε τον ρόλο του μεσάζοντα σε υπόθεση πώλησης παλαιών εικόνων. Αστυνομικοί, προσποιήθηκαν τους αγοραστές και ένας εξ αυτών, έπειτα από πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες, έκλεισε ραντεβού με τον ηγούμενο και τον βοηθό του, έξω ακριβώς από το μοναστήρι για την αγορά των εικόνων και δύο παλαιών Ευαγγελίων έναντι του ποσού των 200.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί τούς συνέλαβαν, όπως και άλλα 4 άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος – Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων
11:00 ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, πληροφορίες για συλλήψεις
10:59 Ένα Απλό Ατύχημα: Αντίσταση στα όρια της εκδίκησης και του παραλογισμού
10:56 Τι αποκάλυψε η Δροσάκη για το διαζύγιο με τον Μπουρδούμη
10:53 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Χάσμα» τιμών, πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, το ύψος του επιδόματος
10:49 Γαλλία: Άνοιξε και πάλι το μουσείο του Λούβρου ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Γαλλία: Δύσκολη η πρώτη μέρα του Σαρκοζί στη φυλακή-Δύο αστυνομικοί στο κελί
10:41 Τραγωδία Χαλκιδική: Αναβολή για το 2026 της δίκης της πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας
10:38 Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο με το αυτοκίνητό του
10:33 Λειτουργούσε παράνομο αποστακτήριο στην Κατούνα
10:30 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι καλλιτεχνικοί δεσμοί και οι εμφανίσεις του στην Πάτρα, τι είχε εξομολογηθείστην «Π»
10:27 Πιάστηκαν στην Πάτρα με σουγιά και μαχαίρι
10:26 Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο για διμερή επίσκεψη
10:23 Δεν κατέβαλε διατροφή και συνελήφθη στην Πάτρα
10:20 Σύλληψη για ρευματοκλοπή στην Πάτρα
10:19 Πού θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ
10:17 Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για τις πληρωμές μέσω IRIS
10:13 Πότε θα επέλθει η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
10:09 Ημερίδα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου Έργου «smartFish»
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ