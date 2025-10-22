Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος – Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων

Αποτέλεσμα έκπληξη έβγαλε η έρευνα που έκανε η Ιερά Μητρόπολη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, σχετικά με τις βυζαντινές εικόνες και τα ιερά Ευαγγέλια που είχε βγάλει για πώληση ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου. Αυτό που προέκυψε είναι ότι τα αντικείμενα αυτά δεν συγκαταλέγονται σε όσα έχουν καταγραφεί στο αρχείο της Μονής ως ιδιοκτησία της. Ο έλεγχος κράτησε αρκετές ημέρες και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η διασταύρωση των στοιχείων έδειξε ότι από το μοναστήρι δεν λείπει κανένα αντικείμενο θρησκευτικής και ιστορικής αξίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



