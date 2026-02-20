Μεγάλες απώλειες για την εστίαση της Αχαΐας: Βυθίστηκε ο τζίρος στο τέλος της χρονιάς

Σημαντική κάμψη κατέγραψε το 2025 ο κλάδος της εστίασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με την Αχαΐα να συγκαταλέγεται στις περιοχές με τις βαρύτερες απώλειες πανελλαδικά. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων Υπηρεσιών Εστίασης ανήλθε το 2025 σε 10,73 δισ. ευρώ, έναντι 11,12 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 3,4%. Η πτωτική αυτή μεταβολή αποτυπώνει μια γενικευμένη επιβράδυνση, ωστόσο σε ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες οι απώλειες ήταν εντονότερες.

Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση καταγράφηκε στη Θήρα (-15,5%), ενώ ακολούθησε η Αχαΐα, η οποία αποτέλεσε τον δεύτερο νομό σε απώλειες τζίρου μεταξύ των περιοχών με συμμετοχή άνω του 1% στον συνολικό κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα, στην Αχαΐα, ο τζίρος των 2.090 επιχειρήσεων του κλάδου της Εστίασης υποχώρησε στα 184,5 εκατ. ευρώ το 2025, από 198,3 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 6,9%. Η μείωση αυτή υπερδιπλασιάζει τη μέση εθνική επίδοση και επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις των επαγγελματιών για επιδείνωση των συνθηκών στην τοπική αγορά.

Σε σύγκριση με άλλες περιοχές, η εικόνα διαφοροποιείται έντονα. Η Μεσσηνία (-8,1%) κατέγραψε επίσης ισχυρή κάμψη, ενώ αντίθετα η Κέρκυρα (+3,7%) και το Ηράκλειο (+1,1%) κινήθηκαν ανοδικά, αξιοποιώντας προφανώς ισχυρότερη τουριστική δυναμική. Η απόκλιση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη εξάρτηση του κλάδου από τη γεωγραφική και τουριστική φυσιογνωμία κάθε περιοχής.

Ακόμα πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία σε τριμηνιαία βάση στο κλείσιμο της χρονιάς. Πανελλαδικά, ο κύκλος εργασιών της Εστίασης το τέταρτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε 2,18 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Στην Αχαΐα, όμως, η πτώση ήταν αισθητά εντονότερη: Εφτασε στο -9,4%, με τον τζίρο να υποχωρεί στα 42,7 εκατ. ευρώ από 47,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Η μείωση αυτή ήταν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, όταν η κάμψη είχε διαμορφωθεί στο -4,9% (52,3 εκατ. ευρώ από 55 εκατ. ευρώ το 2024).

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η Αχαΐα εισήλθε σε τροχιά εντεινόμενης συρρίκνωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με το τέταρτο τρίμηνο να επιβαρύνει δυσανάλογα το τελικό αποτέλεσμα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβληματισμό για τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων εστίασης στην περιοχή και θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων για την ανάσχεση της πτωτικής τάσης.

Με βάση τις σταθερές της αγοράς και τις οικονομικές προβλέψεις, ο κλάδος της εστίασης για το 2026 στην Ελλάδα –και ειδικότερα στην Αχαΐα– αναμένεται να κινηθεί σε σταθεροποιητικά επίπεδα. Οι θετικοί δείκτες απασχόλησης, καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τουρισμού μπορούν να στηρίξουν τον κλάδο, αλλά η πλήρης ανάκαμψη εξαρτάται από την πορεία των τιμών, την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την επιχειρηματική προσαρμοστικότητα στις νέες προτιμήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



