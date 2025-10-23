Μεγάλη έλλειψη διαιτητών και αυτό το σαββατοκύριακο

Για ακόμα ένα σαββατοκύριακο προκύπτει σοβαρό πρόβλημα στην ΕΠΣ Αχαΐας σχετικά με τον αριθμό διαιτητών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Διαιτησίας.

Eίναι πολλοί που έχουν δηλώσει κώλυμα, κάποιοι που έχουν οριστεί σε παιχνίδια Εθνικών Κατηγοριών, που σημαίνει πως οι επιλογές της Επιτροπής είναι, είτε να φέρει διαιτητές από άλλες Ενώσεις, είτε να μεταφέρει κάποια ματς για την ερχόμενη Τετάρτη. Με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν όλοι οι αγώνες με διαιτητές από την Αχαΐα.

Σήμερα (23/10) το απόγευμα θα γίνει η καταμέτρηση και ανάλογα θα ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά με τους ορισμούς.

