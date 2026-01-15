Μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ, άγγιξαν τις 900 οι νοσηλείες λόγω γρίπης σε μία εβδομάδα

Το τελευταίο διάστημα σκληραίνουν οι δείκτες που μετρούν τις σοβαρές συνέπειες της νόσησης από γρίπη και κορωνοϊό, δηλαδή οι εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και οι θάνατοι. Τα στοιχεία της εβδομαδιαίας επιδημιολογικής έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτυπώνουν την υψηλή, αν και με μικρές ενδείξεις σταθεροποίησης, κυκλοφορία των ιών του αναπνευστικού συστήματος στην κοινότητα και τη μεγάλη επιβάρυνση του συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, την τελευταία εβδομάδα σχεδόν 900 άνθρωποι με γρίπη ή και με επιπλοκές της χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία. Καταγράφηκαν 5 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι, ενώ δηλώθηκαν και αναδρομικά επιπλέον σοβαρά περιστατικά και θάνατοι προηγούμενων εβδομάδων.

Όπως έχει αναφερθεί από τους επαγγελματίες υγείας, η πλειονότητα των περιστατικών που νοσηλεύονται δεν είχαν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο.

Ο δείκτης γριπώδους συνδρομής παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αντίστοιχη πτωτική τάση καταγράφηκε και στα περιστατικά Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (SARI). Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν η ανάλυση εστιάζει στα βαριά περιστατικά και η γρίπη αναδεικνύεται και αυτή την εβδομάδα ως ο βασικός παράγοντας πίεσης στις ΜΕΘ.

Συνολικά, από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδομάδα 40/2025) έως και σήμερα, έχουν καταγραφεί 45 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Σε εθνικό επίπεδο, και με βάση την ανάλυση των λυμάτων, το ιικό φορτίο της γρίπης Α είναι υψηλό στην Επικράτεια, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και πολύ υψηλό στην Πάτρα και τα Χανιά.

COVID-19: Σταθερή κυκλοφορία, αλλά συνεχίζονται οι απώλειες

Παρά τη μικρή μείωση στη θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για COVID-19, οι επιπτώσεις στα βαριά περιστατικά παραμένουν ορατές. Την εβδομάδα 02/2026 καταγράφηκαν 189 νέες εισαγωγές COVID-19 (αύξηση σε σχέση με τις 147 της προηγούμενης εβδομάδας), 1 νέα διασωλήνωση, ενώ 6 ασθενείς κατέληξαν. Σε ό,τι αφορά το ιικό φορτίο του κορωνοϊού, είναι πολύ υψηλό σε Ιωάννινα, Πάτρα και Χανιά και υψηλό στην Επικράτεια.

Από τις αρχές του 2024 έως σήμερα, οι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά COVID-19 (διασωληνωμένοι ή/και νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ) ανέρχονται συνολικά σε 413, υπογραμμίζοντας ότι ο ιός εξακολουθεί να προκαλεί βαριά νόσηση, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους.

RSV: Περιορισμένη, αλλά υπαρκτή πίεση στα νοσοκομεία

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) διατηρεί χαμηλή θετικότητα στην κοινότητα, ωστόσο στα νοσοκομεία η κυκλοφορία του εμφανίστηκε νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε μικρή μείωση, χωρίς όμως να αποκλείεται περαιτέρω επιβάρυνση τις επόμενες εβδομάδες.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, ενώ συστήνεται άμεση ιατρική εκτίμηση με την εμφάνιση συμπτωμάτων, χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού και αυστηρή τήρηση βασικών μέτρων υγιεινής.

