Μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα 2014 – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Μια τεράστια νίκη και σε έκταση και σε βαθμολογική σημασία, πέτυχε απόψε ο Προμηθέας 2014 στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ιόνιο για τη 2η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της National League 1. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου επικράτησε με το ευρύ 91-70, καταθέτοντας τρομακτική ενέργεια στο παρκέ.

Ο Προμηθέας 2014 μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο, καθώς εκτόξευσε τη διαφορά στο +17 (49-32) στο 19΄, ενώ στο β΄ ημίχρονο οι παίκτες του Γιάννη Ντάγιου προηγήθηκαν και με +26 (78-52).

Διαιτητές: Σπ. Σπυρόπουλος-Πολάτογλου-Δ. Παπαγεωργίου. Τα 10λεπτα: 31-19, 56-37 (ημ.), 76-52, 91-70.

Ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος δήλωσε τα εξής: «Ηταν μια πολύ σημαντική νίκη, καθώς αγωνιζόμασταν εντός έδρας με μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Ιόνιος. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας που ακολούθησαν το πλάνο και κατά διαστήματα έπαιξαν πολύ όμορφο μπάσκετ. Από αύριο η ομάδα ξεκινάει την προετοιμασία της για τον επόμενο εκτός έδρας αγώνα. Περαστικά από όλη την ομάδα στον Γιάννη Ράλλη που τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού».

