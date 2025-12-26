Μεγάλη προσέλευση πιστών στους Ναούς της Πάτρας τα Χριστούγεννα – Κέντρο αναφοράς ο Άγιος Ανδρέας ΦΩΤΟ

Με έντονο το θρησκευτικό κλίμα και τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών εορτάστηκε στην Πάτρα η μεγάλη και λαμπρή εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου. Από νωρίς το βράδυ της παραμονής έως και τις πρωινές ώρες των Χριστουγέννων, οι Ιεροί Ναοί της πόλης κατακλύστηκαν από εκκλησιαζόμενους, γεγονός που οδήγησε –σε πολλές περιπτώσεις– στην τέλεση δύο και τριών Θείων Λειτουργιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλευση των πιστών.

Στον περικλεή Ιερό Ναό του Πολιούχου των Πατρών, του Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου, τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία, η οποία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, παρουσία πλήθους πιστών. Στον Παλαιό Ιερό Ναό πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρωινή Θεία Λειτουργία, ενώ στον Νέο Ιερό Ναό τελέστηκε η δεύτερη πρωινή, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών Χρυσόστομος.

Η συμμετοχή του κόσμου χαρακτηρίστηκε συγκινητική, με τον μεγάλο Ναό του Αγίου Ανδρέου να αποδεικνύεται μικρός για να χωρέσει το σύνολο των πιστών που προσήλθαν για να συνεορτάσουν τη μεγάλη Δεσποτική εορτή.

Σε όλους τους Ιερούς Ναούς της πόλης αναγνώσθηκε η Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδας, της πίστης και της πνευματικής εγρήγορσης των ημερών.

Παράλληλα, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου Πατρών, πλαισιωμένος μόνο από δύο Διακόνους, καθώς ο εφημέριος της ενορίας είχε τελέσει τη νυκτερινή Θεία Λειτουργία.

