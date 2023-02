Megan Fox – Machine Gun Kelly: Η κιθαρίστριά του ξεκαθαρίζει τη θέση της και απαντά στις φήμες περί απιστίας

Οι φήμες περί χωρισμού της Μέγκαν Φοξ (Megan Fox) με τον Μασίν Γκαν Κέλι (Machine Gun Kelly) κυκλοφορούν εδώ και μερικές ημέρες αλλά κανένας από τους δύο δεν έχει πει τι πραγματικά έχει συμβεί μεταξύ τους. Η Σόφι Λόιντ θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα τις καταλογίζουν ότι είναι το τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στον Μασίν Γκαν Κέλι και τη Μέγκαν Φοξ.

Οι φήμες ότι ο Κέλι απάτησε την Φοξ με την κιθαρίστριά του Λόιντ φούντωσαν τις τελευταίες μέρες. Το όνομα της Λόιντ φέρεται να αναφέρθηκε πριν η Φοξ διαγράψει τον λογαριασμό της στο Instagram. Η Φοξ απάντησε σε έναν follower που σχολίασε την τελευταία της ανάρτηση πριν εξαφανιστεί ο λογαριασμός της. «Πιθανότατα τα έφτιαξε με τη Σόφι», υπέθεσε ο follower. «Ίσως εγώ να τα έφτιαξα με τη Sophie», ανταπάντησε η Φοξ.

Στις 12 Φεβρουαρίου, η 36χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από selfies και ένα βίντεο με μια φωτιά να καίει έναν φάκελο με τη λεζάντα: «You can taste the dishonesty/ it’s all over your breath» (Μπορείς να γευτείς την ανεντιμότητα/ είναι παντού στην αναπνοή σου) -στίχοι από το τραγούδι της Beyonce «Pray You Catch Me» από το άλμπουμ Lemonade.

Η Μέγκαν, η οποία πριν από την ανάρτησή της ακολουθούσε μηδέν άτομα στην εφαρμογή, κατέληξε να μετατρέψει τον αριθμό των follow της σε τρεις: Eminem, Harry Styles και Timothee Chalamet. Ωστόσο, αργότερα μέσα στην ημέρα, η ηθοποιός του Jennifer’s Body διέγραψε τον λογαριασμό της.

Η ομάδα της Λόιντ εξέδωσε δήλωση εκ μέρους της: «Η Σόφι Λόιντ είναι μια επαγγελματίας, καταξιωμένη μουσικός που έχει αναίτια συρθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αβάσιμες κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε η ομάδα της στο ET. «Οποιαδήποτε υπόνοια ότι ενήργησε ποτέ με αντιεπαγγελματικό τρόπο ή ότι έκανε κάτι εκτός δουλειάς είναι αναληθής».

Ο τσακωμός του ζευγαριού που πυροδότησε τις φήμες

Πηγή δήλωσε πρόσφατα στο ET ότι το αρραβωνιασμένο ζευγάρι είχε ένα μεγάλο τσακωμό. «Η Μέγκαν και ο MGK έχουν μια παθιασμένη σχέση γεμάτη με πολλά έντονα συναισθήματα, τόσο καλά όσο και κακά, αλλά μετά από αυτόν τον καυγά, η Μέγκαν ήταν πολύ αναστατωμένη», είχε πει η πηγή.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε την Δευτέρα να βγαίνει μαζί από ένα γραφείο συμβούλων γάμων και σχέσεων και φέρεται οι δυο τους να έφυγαν με διαφορετικά αυτοκίνητα.

«Η Μέγκαν και ο MGK είχαν σκαμπανεβάσματα σε όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, αλλά στο τέλος της ημέρας, έχουν μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλον και μια βαθιά σύνδεση», δήλωσε πηγή στο ET. «Έχουν πολύ έντονα συναισθήματα ο ένας για τον άλλον, οπότε τα συναισθήματά τους συχνά βγαίνουν με έντονους τρόπους. Δουλεύουν μαζί με στόχο να προσπαθήσουν να διορθώσουν τα πράγματα και να προχωρήσουν μαζί».