Μεγανήσι: Η «ήρεμη δύναμη» του Ιονίου, γιατί να το επισκεφθείς τώρα

Ενώ οι περισσότεροι ταυτίζουν τα νησιά του Ιονίου με το απόλυτο γαλάζιο του καλοκαιριού, το Μεγανήσι την άνοιξη προσφέρει μια διαφορετική, σχεδόν μυσταγωγική εμπειρία. Σε απόσταση αναπνοής από τη Λευκάδα, ο μικρός αυτός προορισμός διατηρεί την αυθεντικότητά του, μακριά από τη μαζικότητα της υψηλής περιόδου.

Το Μεγανήσι χαρακτηρίζεται από έναν εξαιρετικά διαμελισμένο διαμελισμό των ακτών του, που θυμίζει φιόρδ. Την άνοιξη, το κατάφυτο τοπίο συναντά τα κρυστάλλινα νερά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ιδανικό για πεζοπορία και εξερεύνηση.

Οι τρεις παραδοσιακοί οικισμοί

Κατωμέρι: Η διοικητική πρωτεύουσα με τα πέτρινα σπίτια και τα στενά σοκάκια, που διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό χαρακτήρα.

Σπαρτοχώρι: Κτισμένο ψηλά στον βράχο, προσφέρει πανοραμική θέα στον κόλπο της Σπηλιάς και τον Σκορπιό. Τα δαιδαλώδη στενά του είναι χαρακτηριστικό δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής.

Βαθύ: Το γραφικό λιμάνι με τα ιστιοπλοϊκά, που την άνοιξη προσφέρει την απαραίτητη ηρεμία για έναν καφέ ή γεύμα δίπλα στη θάλασσα.

Τι να κάνετε την άνοιξη στο Μεγανήσι

Η εποχή ενδείκνυται για δραστηριότητες που το καλοκαίρι καθίστανται δύσκολες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Πεζοπορία

Το νησί διαθέτει ένα δίκτυο μονοπατιών που συνδέουν τους οικισμούς με απόμερους όρμους. Η διαδρομή προς τον Άγιο Ιωάννη ή τον Φανάρι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς η ανοιξιάτικη ανθοφορία μεταμορφώνει το τοπίο.

Σπηλιά του Παπανικολή

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια σπήλαια παγκοσμίως. Η πρόσβαση γίνεται μέσω θαλάσσης (με καΐκι ή ενοικιαζόμενη βάρκα). Την άνοιξη, η έλλειψη συνωστισμού επιτρέπει στον επισκέπτη να θαυμάσει το μέγεθος και τους χρωματισμούς του σπηλαίου σε πλήρη ησυχία.

Γαστρονομία

Η άνοιξη είναι η εποχή που οι τοπικές ταβέρνες ξεκινούν τη λειτουργία τους, προσφέροντας φρέσκο ψάρι και τοπικές πίτες. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το μεγανησιώτικο λάδι και το μέλι, τα οποία φημίζονται για την ποιότητά τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



