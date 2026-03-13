Μελέτη: Οι χορτοφάγοι έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για πέντε μορφές καρκίνου

Μια μεγάλη διεθνής επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η χορτοφαγική διατροφή μπορεί να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών μορφών καρκίνου. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Cancer και βασίζονται σε δεδομένα από περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους που παρακολουθήθηκαν για πολλά χρόνια.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του University of Oxford και χρηματοδοτήθηκε από το World Cancer Research Fund.

Ποιοι καρκίνοι εμφανίζονται λιγότερο συχνά

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι χορτοφάγοι παρουσίασαν χαμηλότερο κίνδυνο για πέντε τύπους καρκίνου σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν κρέας:

21% χαμηλότερος κίνδυνος για καρκίνο του παγκρέατος

12% χαμηλότερος κίνδυνος για καρκίνο του προστάτη

9% χαμηλότερος κίνδυνος για καρκίνο του μαστού

28% χαμηλότερος κίνδυνος για καρκίνο του νεφρού

31% χαμηλότερος κίνδυνος για πολλαπλό μυέλωμα

Η επικεφαλής της μελέτης Aurora Pérez-Cornago σημείωσε ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς ορισμένες από αυτές τις μορφές καρκίνου είναι αρκετά συχνές στον γενικό πληθυσμό.

Σε ποιες περιπτώσεις ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος

Τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά για όλους τους τύπους καρκίνου.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι:

Οι χορτοφάγοι είχαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο για ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του οισοφάγου.

Οι vegan εμφάνισαν 40% υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνος του εντέρου.

Μία πιθανή εξήγηση είναι η χαμηλότερη πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνες του συμπλέγματος Β και ασβέστιο.

Για παράδειγμα, οι vegan της μελέτης κατανάλωναν κατά μέσο όρο 590 mg ασβεστίου ημερησίως, ενώ η σύσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι περίπου 700 mg την ημέρα.

Τι έδειξε η ανάλυση των διατροφικών ομάδων

Η έρευνα εξέτασε συνολικά 17 διαφορετικούς τύπους καρκίνου και περιλάμβανε:

1,64 εκατ. κρεατοφάγους

57.016 άτομα που κατανάλωναν μόνο πουλερικά

42.910 ψαροφάγους (pescatarians)

63.147 χορτοφάγους

8.849 vegan

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο 16 χρόνια, ενώ οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως:

το κάπνισμα

ο δείκτης μάζας σώματος (BMI)

ο τρόπος ζωής.

Οι ψαροφάγοι εμφάνισαν χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού, του νεφρού και του εντέρου, ενώ όσοι κατανάλωναν μόνο πουλερικά είχαν μικρότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.

Οι επιστήμονες ζητούν προσοχή στην ερμηνεία

Ο επιδημιολόγος Tim Key από το University of Oxford εξήγησε ότι η σχετικά χαμηλή κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος στο δείγμα ίσως επηρέασε τα αποτελέσματα για τον καρκίνο του εντέρου.

Παράλληλα, ο Jules Griffin από το University of Aberdeen σημείωσε ότι πιθανώς το καλύτερο μοντέλο διατροφής είναι μια ισορροπημένη διατροφή με μέτρια κατανάλωση κρέατος και ψαριού, σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS.

Συμπέρασμα:

Η χορτοφαγική διατροφή φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για αρκετές μορφές καρκίνου, όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι η διατροφή πρέπει να είναι ισορροπημένη και επαρκής σε βασικά θρεπτικά συστατικά, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνει ζωικά προϊόντα ή όχι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



