Πώς επηρεάζεται ο οργανισμός μας αν τρώμε καθημερινά μέλι

To μέλι είναι κάτι που δεν λείπει από κανένα σχεδόν νοικοκυριό και εκτός από το γεγονός ότι έχει ωραία γεύση είναι και αποδεδειγμένα καλό για την υγεία.

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί όμως τι θα γινόταν αν τρώγατε μέλι κάθε μέρα;

Όπως αναφέρει το Ισπανικό Ίδρυμα Καρδιάς, «ανάλογα με την ποικιλία των λουλουδιών και τον τύπο της κυψέλης, το μέλι προσφέρει περισσότερες από εξήντα διαφορετικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των σακχάρων, των οργανικών οξέων (κιτρικό, γαλακτικό, φωσφορικό… ), βιταμίνες (C, B1, B2, B3, B5), φολικό οξύ, μέταλλα (φώσφορος, ασβέστιο, μαγνήσιο, πυρίτιο, σίδηρος, μαγγάνιο, ιώδιο, ψευδάργυρος, χρυσός και άργυρος), απαραίτητα αμινοξέα, στερόλες, φωσφολιπίδια, φαλβονοειδή, πολυφαινόλες και ένζυμα».

Παρά τις ενώσεις αυτές, από διατροφική άποψη, το μέλι είναι βασικά απλό σάκχαρο (μεταξύ 75-85%), καθιστώντας το ένα τρόφιμο με πολλές θερμίδες. Κατά τη γνώμη της Blanca García-Oreo, διατροφολόγου, «η ποσότητα των άλλων θρεπτικών συστατικών που περιέχει είναι τόσο μικρή που δεν δικαιολογείται η κατανάλωσή του».

Ακόμα κι έτσι, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχει πολλά οφέλη για την υγεία, όπως αποδεικνύεται από τα συμπεράσματα της έκθεσης Effect of honey on cardiometabolic risk factors: Systematic review and meta-analysis, που δημοσιεύθηκε το 2023, η οποία αξιολόγησε την επίδραση του μελιού στους παράγοντες καρδιομεταβολικού κινδύνου, πραγματοποιώντας αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Medline, Embase και Cochrane Library για ελεγχόμενες δοκιμές που αξιολογούν την επίδραση της από του στόματος πρόσληψης μελιού στη λιπώδη ιστό, τον γλυκαιμικό έλεγχο, τα λιπίδια, την αρτηριακή πίεση, το ουρικό οξύ, τους δείκτες φλεγμονής και τους δείκτες της μη αλκοολικής λιπώδους ηπατικής νόσου.

Τα οφέλη της κατανάλωσης μελιού για την υγεία

Μεταξύ των οφελών που είδαν, οι συγγραφείς, από το Τμήμα Διατροφικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής Temerty του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά, σημείωσαν ότι το μέλι, γενικά:

Μειώνει τη γλυκόζη νηστείας

Μειώνει τη συνολική χοληστερόλη

Μειώνει τη χοληστερόλη των χαμηλών λιποπρωτεϊνών

Μειώνει τα τριγλυκερίδια νηστείας

Μειώνει την αμινοτρανσφεράση της αλανίνης

Μειώνει έναν δείκτη λιπώδους ηπατικής νόσου

Αυξάνει τη χοληστερόλη λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας

Όσον αφορά το είδος του μελιού, «υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των υποομάδων ανάλογα με την πηγή των λουλουδιών και την επεξεργασία του μελιού», σημειώνουν οι συγγραφείς. Έτσι, «το μέλι ροβινιάς, το μέλι τριφυλλιού και το ακατέργαστο μέλι έδειξαν πιο ευεργετικές επιδράσεις στη γλυκόζη νηστείας και την ολική χοληστερόλη».

Πόσο μέλι μπορείτε να καταναλώσετε

Το συμπέρασμα των συγγραφέων είναι ότι το μέλι, ιδίως το μέλι ροβινίας, το μέλι τριφυλλιού και το ακατέργαστο μη επεξεργασμένο μέλι, «μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα και τα επίπεδα των λιπιδίων όταν καταναλώνεται ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής». Αλλά πόσο μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ή λιγότερο υγιεινό; Η Blanca Romero συνιστά να λαμβάνετε «το πολύ ένα κουταλάκι του γλυκού την ημέρα, εφόσον δεν έχετε δυσανεξία στη φρουκτόζη».

Ο Tauseef Khan , κύριος ερευνητής της μελέτης και επιστημονικός συνεργάτης στις επιστήμες διατροφής στην Ιατρική Σχολή Temerty του Πανεπιστημίου του Τορόντο, δήλωσε κατά την παρουσίαση της μελέτης ότι «δεν λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να καταναλώνουν μέλι, ειδικά αν σήμερα αποφεύγουν τη ζάχαρη, αλλά αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζια ζάχαρη μπορείτε να αλλάξετε σε μέλι, καθώς αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει τους καρδιομεταβολικούς κινδύνους που αναφέρθηκαν παραπάνω».

Επίδραση στα καρκινικά κύτταρα του ήπατος

Όσον αφορά την επίδραση του μελιού στο ήπαρ, μια μελέτη του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης (UCM) που δημοσιεύθηκε το 2024 διαπίστωσε ότι το μέλι εμπλουτισμένο με άλλα προϊόντα της μέλισσας, όπως ο βασιλικός πολτός και η πρόπολη, παρουσιάζει επιλεκτικές αντικαρκινικές ιδιότητες προκαλώντας απόπτωση – ή προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο – σε καρκινικά κύτταρα του ήπατος.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antioxidants, ανέλυσε τις αντικαρκινικές ιδιότητες μονοφυλικών μελιών θυμαριού και καστανιάς εμπλουτισμένων με διαφορετικές ποσότητες προϊόντων μέλισσας (μεταξύ 2 και 10% βασιλικού πολτού ή/και πρόπολης) σε φυσιολογικά και καρκινικά ηπατικά κύτταρα.

Από όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν, το μέλι καστανιάς εμπλουτισμένο με 10% βασιλικό πολτό και 10% πρόπολη παρουσίασε τη μεγαλύτερη αποπτωτική δράση σε καρκινικά ηπατικά κύτταρα χωρίς να επηρεάσει τα φυσιολογικά κύτταρα.

Αντίθετα, στα φυσιολογικά κύτταρα, τόσο τα δείγματα μελιού μόνα τους όσο και εκείνα που ήταν εμπλουτισμένα με προϊόντα μέλισσας δεν προκάλεσαν απόπτωση, γεγονός που καταδεικνύει την επιλεκτική ικανότητα του προϊόντος να δρα μόνο στα καρκινικά κύτταρα. Τα συμβατικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου έχουν παρενέργειες όπως κόπωση, αναιμία, ναυτία και έμετο, αλλαγές στην όρεξη κ.λπ. που περιορίζουν τις κλινικές τους εφαρμογές, επειδή κυκλοφορούν σε όλο το σώμα και επηρεάζουν και τα φυσιολογικά κύτταρα.

«Ο εμπλουτισμός των μονοφυλικών μελιών θυμαριού και κάστανου με προϊόντα μέλισσας, όπως ο βασιλικός πολτός και η πρόπολη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τις συμβατικές θεραπείες για τον καρκίνο ως συμπλήρωμα διατροφής για τη μείωση των παρενεργειών της παραδοσιακής χημειοθεραπείας», δήλωσε η Ana Isabel Haza, ερευνήτρια στο Τμήμα Διατροφής και Επιστήμης Τροφίμων του UCM.

«Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να καταδειχθεί το δυναμικό των μονοφυλικών μελιών εμπλουτισμένων με προϊόντα μέλισσας ως υγιεινά συστατικά τροφίμων για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής μελιού και την ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για μέλι», καταλήγει η Haza.

