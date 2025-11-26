Μέλισσα τσίμπησε 50χρονο οδηγό και πέθανε!

Ανείπωτη η τραγωδία σε χωριό του Δομοκού στη Φθιώτιδα, όταν ένας 50χρονος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τσίμπημα μέλισσας.

Ο άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί. Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός στα έντομα, έσπευσε αμέσως με το αυτοκίνητό του στο κοντινότερο φαρμακείο, που βρίσκεται στην Εκκάρα για ένεση αδρεναλίνης, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στη διαδρομή όμως, πιθανότατα και λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας σε ανάχωμα. Ένας από την παρέα του που ανησύχησε και είχε σπεύσει να τον ακολουθήσει με το δικό του όχημα, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες ωστόσο η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή.

Συγχρόνως είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το αστυνομικό τμήμα Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής, που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

