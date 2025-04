Μελόνι από τον Λευκό Οίκο όπως ο Τραμπ: «Στόχος μου το «Make West Great Again»

Με το γνωστό σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ περί «Μεγάλης Αμερικής» (Make America Great Again), προχωρά όπως φαίνεται η Τζόρτζια Μελόνι, αλλά για τη Δύση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έγινε δεκτή από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο και σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μίλησε για την πρόσκληση που του απηύθυνε να επισκεφτεί την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, η Μελόνι είπε ότι ο Τραμπ έχει αποδεχθεί την πρόσκλησή της για ένα επίσημο ταξίδι στη Ρώμη «στο εγγύς μέλλον», καθώς, όπως πρόσθεσε, αυτή θα μπορούσε επίσης να είναι μια ευκαιρία να συναντηθεί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

BREAKING 🚨 Italy’s Prime Minister Giorgia Meloni stuns the World by saying she wants to “Make The West Great Again” with President Trump

Donald Trump: “WE CAN”

THIS IS MASSIVE 🔥 pic.twitter.com/kGpCc0jpf1

— MAGA Voice (@MAGAVoice) April 17, 2025