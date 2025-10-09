Μεσαρά της Κρήτης: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από την παραλία
Δυστυχώς μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή και χωρίς τις αισθήσεις της από σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Κόκκινη Άμμους στη Μεσαρά, στην Κρήτη.
Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας των Μοιρών.
Στην περιοχή ο καιρός ήταν πολύ καλός και έπνεαν δυτικοί άνεμοι δύο μποφόρ.
