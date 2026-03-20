Μέση Ανατολή: Αδιάκοπες ανταλλαγές πυρών Ισραήλ-Ιράν, εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ, βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Συνεχείς βομβαρδισμοί Ισραήλ-Ιράν, πυρκαγιές σε διυλιστήρια Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας. Διαβάστε όλες τις εξελίξεις.

20 Μαρ. 2026 7:37
Pelop News

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται περαιτέρω, με συνεχείς ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενώ επιθέσεις με drones και πυραύλους πλήττουν ενεργειακές υποδομές σε πολλές χώρες του Κόλπου.

Στις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου 2026, το διυλιστήριο Μίνα αλ-Αχμάντι στο Κουβέιτ δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), προκαλώντας πυρκαγιές σε ορισμένες μονάδες του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KUNA και την Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC). Οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο χωρίς αναφορές τραυματισμών, ενώ παρόμοιες επιθέσεις drones καταγράφηκαν και σε άλλες εγκαταστάσεις του Κουβέιτ τις προηγούμενες ημέρες.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον επτά drones σε ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ παρόμοιες ανακοινώσεις έκαναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για ενεργοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων κατά πυραύλων και drones. Στο Μπαχρέιν, θραύσματα από ιρανική επίθεση προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία ελέγχθηκε άμεσα χωρίς θύματα.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων πλήγματων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως το μεγαλύτερο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Ras Laffan του Κατάρ και διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία, σε αντίποινα για ισραηλινά πλήγματα στο κοίτασμα South Pars (Νότια Παρς) που μοιράζονται Ιράν και Κατάρ.

Στο Ισραήλ, εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ και σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν μετά από πολλαπλές ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν τις νυχτερινές ώρες. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε τρεις κύριες επιθέσεις, με ζημιές σε ορισμένες τοποθεσίες (συμπεριλαμβανομένης περιοχής στη Χάιφα), αλλά χωρίς θύματα. Λίγο αργότερα, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά «υποδομών του ιρανικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσαν μέσω Telegram.

Νετανιάχου για Ιράν: Πιο αδύναμο από ποτέ, δεν ξέρουμε ποιος κυβερνά αυτή τη στιγμή, ο Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» και δεν διαθέτει πλέον δυνατότητα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων ή εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα συμμορφωθεί με αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην επαναληφθούν πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις όπως το South Pars. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται άμεσα σε τέτοιες επιθέσεις και δήλωσε «χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις τους κακούς», αναφερόμενος σε αιτήματα του Πενταγώνου για χρηματοδότηση.

