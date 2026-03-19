Νετανιάχου για Ιράν: Πιο αδύναμο από ποτέ, δεν ξέρουμε ποιος κυβερνά αυτή τη στιγμή, ο Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί

Σίγουρος ότι οι δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, όπως και οι βαλλιστικές, έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι στόχοι του πολέμου είναι τρεις: «Πρώτον, να τσακίσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεύτερον, να τσακίσουμε το βαλλιστικό πρόγραμμα. Τρίτον, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μπορέσουν οι Ιρανοί να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους».

Άφησε πάντως να εννοηθεί σε άλλο σημείο ότι δεν αρκούν μόνο οι αεροπορικές επιδρομές κατά του ιρανικού καθεστώτος για το οποίο είπε ότι μπορεί να παραμείνει και αποδυναμωμένο. «Χρειάζεται και μια χερσαία συνιστώσα», είπε χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί.

Netanyahu on Iran: You can’t do revolutions from the air—that is true. There has to be a ground component. There are many possibilities for this ground component. I take the liberty of not sharing all these possibilities. pic.twitter.com/VOE1srBCaO — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Από την αρχή κιόλας των δηλώσεων, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ιράν «δεν μπορεί πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο» και δεν είναι πλέον σε θέση να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους. Το απόθεμα σε πυραύλους και drone «έχουν υποστεί τεράστια ζημιά» ενώ δεσμεύτηκε ότι «θα καταστραφούν».

Netanyahu: Iran does not have the ability to enrich uranium or to produce ballistic missiles. pic.twitter.com/YLTlmzCAxj — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Ισχυρίστηκε, σε γενικές γραμμές, ότι «κερδίζουμε και το Ιράν καταστρέφεται».

Επισήμανε ότι το Ιράν «είναι πιο αδύναμο από ποτέ» σε αντιδιαστολή με το Ισραήλ, για το οποίο είπε ότι είναι περιφερειακή δύναμη «και κάποιοι θα έλεγαν παγκόσμια δύναμη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νετανιάχου στις «ψευδείς ειδήσεις», όπως τις χαρακτήρισε, ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε σύγκρουση με το Ιράν.

«Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι κάποιος μπορεί να πει στον Πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει; Ελάτε τώρα», είπε και πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «παίρνει πάντα τις αποφάσεις του με βάση αυτό που θεωρεί καλό για την Αμερική».

Σχετικά με την ιρανική ηγεσία, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν είναι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτή τη στιγμή. «Ο Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί, εμείς δεν τον έχουμε δει», εξήγησε.

Αποκάλυψε ακόμη ότι υπάρχει «μεγάλη ένταση» μεταξύ των αξιωματούχων στην κορυφή του ιρανικού καθεστώτος ενώ επισήμανε ότι το Ισραήλ διαπιστώνει «ρωγμές» τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και στις μονάδες στο πεδίο της μάχης.

Για τα Στενά του Ορμούζ, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν εκβιάζει όλο τον κόσμο με τον αποκλεισμό ενώ πρόσθεσε ότι «βοηθούμε με τον τρόπο μας στην αμερικανική προσπάθεια να ανοίξουν τα Στενά». Επισήμανε πάντως ότι «πρέπει να βρούμε εναλλακτικές διαδρομές, αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τα δυτικά που θα φτάνουν στα λιμάνια μας στο Ισραήλ». Αυτό είναι εφικτό, εξήγησε.

Σε κάθε περίπτωση, είπε ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος».

Τέλος, για άλλη μια φορά, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις φήμες ότι σκοτώθηκε από κάποια ιρανική επίθεση. «Πρώτα απ’ όλα, θέλω απλώς να πω ότι είμαι ζωντανός» είπε και πρόσθεσε ότι «είστε όλοι μάρτυρες για αυτό».

