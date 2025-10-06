Μέση Ανατολή: Αιφνιδιαστική τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Νετανιάχου για τις τελευταίες εξελίξεις

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν και ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία

06 Οκτ. 2025 22:14
Pelop News

Σε πρώτο πλάνο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε το Κρεμλίνο.

Ρωσία: Στην Ουκρανία πολεμούν για λογαριασμό της 5.000 Κουβανοί!

Την ίδια ώρα, είναι σε εξέλιξη οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τη δημιουργία των βάσεων για μια διαρκή εκεχειρία στη Γάζα.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τα δύο μέρη για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα κρατουμένους, συμπλήρωσε το Al-Qahera News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος.
