Μεσολόγγι: Το τελευταίο “πλάνο” για τον καμεραμάν Γιώργο Παυλάκη – Ήταν όλοι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του οπερατέρ του ΑΝΤ1, Γιώργου Παυλάκη, με πλήθος κόσμου να τον αποχαιρετά στο Μεσολόγγι.

19 Σεπ. 2025 12:05
Το πρωί της Παρασκευής, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον οπερατέρ του ΑΝΤ1 Πάτρας και Δυτικής Ελλάδας, Γιώργο Παυλάκη.

Η κηδεία του τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μεσολόγγι, την ιδιαίτερη πατρίδα του, σε μια τελετή που κυριάρχησε η θλίψη για την αιφνίδια απώλειά του.

Ο γνωστός καμεραμάν, πατέρας δύο παιδιών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την ώρα που κάλυπτε ρεπορτάζ για τη λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου, μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή. Προδόθηκε από την καρδιά του στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, σκορπίζοντας σοκ και θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

