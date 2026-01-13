Μεσσαρά Ηρακλείου: Αθώος δηλώνει ο 54χρονος μετά την προφυλάκισή του τον βιασμό των δύο θυγατέρων του

Την αθωότητά του δηλώνει ο 54χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των δύο ανήλικων θυγατέρων του στη Μεσσαρά Ηρακλείου, μία ημέρα μετά την απόφαση προφυλάκισής του.

Μεσσαρά Ηρακλείου: Αθώος δηλώνει ο 54χρονος μετά την προφυλάκισή του τον βιασμό των δύο θυγατέρων του
13 Ιαν. 2026 13:51
Pelop News

Αθώος δηλώνει ο 54χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση των δύο ανήλικων κοριτσιών του στη Μεσσαρά Ηρακλείου, μία ημέρα μετά την προφυλάκισή του.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 στα δικαστήρια Ηράκλειο, όπου, μετά την απολογία του, δεν έπεισε τις δικαστικές Αρχές. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα του Star, ο 54χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για ψευδή μήνυση. «Είμαι αθώος. Δεν κάναμε καλά τα παιδιά. Ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούσαν να τα κουμαντάρουν παρότι προσπάθησαν πολύ. Είναι ψευδής η μήνυση. Με το που θα βγει το DNA θα λάμψει η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιάννης Χατζηδάκης, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή θεωρεί πως ο εντολέας του είναι αθώος ως προς την κατηγορία του βιασμού. Όπως υποστήριξε, στην άποψη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, συμπαρίσταται και μέρος της τοπικής κοινωνίας, τόσο από τον χώρο εργασίας του 54χρονου όσο και από το χωριό όπου διαμένει.

Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τη διεύθυνση του σχολείου όπου φοιτούσε η μεγαλύτερη κόρη του κατηγορουμένου, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, επισημαίνοντας δυσκολίες που, όπως είπε, αντιμετώπιζαν οι γονείς στη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων.

