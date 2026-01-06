Μεσσηνία: Με καλάμι ψαρέματος έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα ιερέας στην Τριφυλία

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των υδάτων ανήμερα των Θεοφανείων στην παραλία του Καλού Νερού, στην Τριφυλία Μεσσηνίας.

Ιερέας της περιοχής έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα χρησιμοποιώντας καλάμι ψαρέματος, στο οποίο είχε δέσει τον Σταυρό με πετονιά. Η συγκεκριμένη πρακτική, σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, αποτελεί συνειδητή επιλογή του ίδιου και έχει καθιερωθεί τα προηγούμενα χρόνια κατά την τέλεση της τελετής.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα «Θάρρος», ο αγιασμός των υδάτων ολοκληρώθηκε κανονικά, παρουσία πιστών που παρακολούθησαν την τελετή στην παραλία.

Στιγμιότυπα από τον αγιασμό καταγράφονται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, στο οποίο φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ο Σταυρός ρίχνεται στη θάλασσα με τη βοήθεια του καλαμιού ψαρέματος.

