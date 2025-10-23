Meta: Περικοπές στο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδιοργάνωση εν μέσω επενδύσεων

Η Meta Platforms, μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram, προχωρά στην κατάργηση περίπου 600 θέσεων εργασίας στο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εξορθολογισμού της λειτουργίας της μετά από μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης και προσλήψεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και Wall Street Journal, η απόφαση συνδέεται με την επιθυμία της διοίκησης να μειώσει τη γραφειοκρατία και να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όπως αναφέρεται σε εσωτερικό σημείωμα του γενικού διευθυντή ΤΝ της εταιρείας, Αλεξάντρ Ουάνγκ, η αλλαγή θα επιτρέψει να πραγματοποιούνται «λιγότερες συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων» και να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των ομάδων.

Η Meta σχεδιάζει να προσφέρει στους περισσότερους εργαζομένους που επηρεάζονται από τις περικοπές τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλα τμήματα, αντί για πλήρη αποχώρηση από την εταιρεία.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο όμιλος επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη τεχνολογιών υπερνοημοσύνης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση του απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η OpenAI, η Google και η Anthropic.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Meta παρουσίασε τα νέα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες λειτουργίες AI και ψηφιακή οθόνη, συνεχίζοντας το σχέδιο ενοποίησης φυσικού και εικονικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, τον Αύγουστο, ανακοίνωσε τη δημιουργία οργανισμού στην Καλιφόρνια για τη στήριξη πολιτικών που προωθούν πιο ευέλικτη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, επικαλούμενη τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Η εταιρεία δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημο σχόλιο για τις νέες περικοπές.

