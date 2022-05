Μετά τα «Μήλα», ο Σταύρος Ράπτης προετοιμάζει το «Fingernails» με οσκαρικό καστ

Το να ακούσει κάποιος μια καλή είδηση σήμερα, μέσα στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, είναι από δύσκολο έως σπάνιο κάποιες φορές. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τομείς όπως ο κινηματογράφος, που αποτελεί ένα πολύ ακριβό σπορ.

Όμως σήμερα είχαμε πολύ καλά νέα, καθώς μετά τα «Μήλα» ο Σταύρος Ράπτης, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα, συνυπογράφει ένα ακόμα σενάριο και πάλι σε συνεργασία με τον Χρήστο Νίκου που θα βρίσκεται και αυτή τη φορά στην καρέκλα του σκηνοθέτη, προσθέτοντας στην παρέα τους τον βρετανό δημοσιογράφο Sam Steiner. Τίτλος της νέας ταινίας «Fingernails» η οποία θα έχει την υψηλή εποπτεία της Κέιτ Μπλάνσετ στην παραγωγή και συγκεκριμένα της εταιρείας της Dirty Films με συνεργάτες τους Κόκο Φραντσίνι και Αντριου Απτον, επισφραγίζοντας τη δημιουργική σύμπραξη που είχαν με τον Νίκου και στα «Μήλα».

Ο ίδιος μιλώντας στο pelop.gr θέλησε να είναι λακωνικός για να μην προδώσει πολλά στοιχεία. «Και αυτή η ταινία είναι άχρονη, όπως ήταν και τα “Μήλα”» σημειώνει και συνεχίζει: «Έχουμε μία συνθήκη, στην οποία ο έρωτας μεταξύ ενός ζευγαριού θα μπορεί να ελέγχεται μέσα από ένα τεστ. Μέσα από αυτό το τεστ μετριέται το αν τα ζευγάρια είναι πραγματικά ερωτευμένα». Και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία, με την πρωταγωνίστρια, την Άννα, να είναι δύσπιστη για το θετικό αποτέλεσμα που έλαβε με τον επί χρόνια σύντροφό της, αποφασίζοντας έτσι να εργαστεί σε ένα Ινστιτούτο Αγάπης ως βοηθός του Τρέβορ, ενός μυστηριώδους, αφοσιωμένου καθηγητή.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε την Τζέσι Μπάκλεϊ, ως Άννα, που παίζει στο The Lost Daughter ενώ την γνωρίσαμε οι περισσότεροι μέσα από το I’m thinking of ending things, που έχει προταθεί και για Όσκαρ, ενώ στον ρόλο του Τρέβορ βρίσκουμε τον Ριζ Άχμεντ που κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία The Long Goodbye.

Ο ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Όπως και στα «Μήλα» και εδώ βλέπουμε τον τίτλο να είναι μονολεκτικός. «Είναι κάτι που μας αρέσει για αυτό και το κρατήσαμε και εδώ» μας λέει χαρακτηριστικά ο Σταύρος Ράπτης. Και όταν τον ρωτάμε για την νέα συνεργασία με τον Χρήστο Νίκου μας απαντά: «Πλέον είμαστε φίλοι και θέλαμε να συνεχίσουμε με κάτι καινούργιο. Αυτό το καινούργιο προέκυψε απρόσμενα με την πρόταση της Κέιτ Μπλάνσετ και φυσικά δεν γινόταν να το απορρίψουμε».

Μάλιστα η συγγραφή του συγκεκριμένου σεναρίου κρύβει μια ολόκληρη περιπέτεια. «Αρχικά συναντηθήκαμε για δύο εβδομάδες με τον Sam Steiner και γράφτηκε ένα αρχικό σενάριο. Ακολούθησαν συζητήσεις μέσω zoom και skype και έπειτα ο Sam ήρθε στην Αθήνα για έναν ολόκληρο μήνα». Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί «παιδί» της καραντίνας, όταν ακόμα και για να κατεβάσουμε τα σκουπίδια χρειαζόταν να στείλουμε μήνυμα. «Ο Sam είχε νοικιάσει ένα σπίτι για να εργάζεται και εκεί περνούσαμε 12 ώρες την ημέρα δουλεύοντας. Βγάλαμε ένα καλό draft και το στείλαμε στην Κέιτ Μπλάνσετ. Ακολούθησαν αργότερα και άλλες συναντήσεις με τον Sam Steiner τόσο μέσω zoom όπως και με επίσκεψη του Χρήστου Νίκου στο Λονδίνο, όμως αυτό γινόταν “σπαστά” τόσο λόγω της απόστασης όσο και λόγω των συνθηκών της καραντίνας» σημειώνει. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα τέλη του 2021 οπότε και οριστικοποιήθηκε το σενάριο.

Όταν τον ρωτάμε για τη διαδικασία προσέγγισης της Τζέσι Μπάκλεϊ, ο Σταύρος Ράπτης σημειώνει πως η όλη διαδικασία ξεκίνησε όταν ήταν προτινόμενη για Όσκαρ. «Ήταν κάτι απρόσμενο. Της στείλαμε το σενάριο αλλά και την προηγούμενη ταινία μας, τα “Μήλα” ώστε να δει την πρώτη μας δουλειά, αργότερα ο Χρήστος πήγε στην Αγγλία και έκλεισε η συμφωνία» σημειώνει.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στην χρονιά, στα τέλη φθινοπώρου με αρχές χειμώνα, ενώ θα γίνουν εξολοκλήρου στο εξωτερικό. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ταινία θα είναι αμιγώς αγγλόφωνη.

Σημειώνεται πως η FilmNation θα παρουσιάσει το «Fingernails» προς πώληση την ερχόμενη εβδομάδα στην Αγορά των Καννών.