Αντιαεροπορικά από Ανδραβίδα στην Κρήτη ΦΩΤΟ

Μεταφορά αντιαεροπορικών συστημάτων από Ανδραβίδα στην Κρήτη μέσω Κυλλήνης

03 Μαρ. 2026 11:06
Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της έναρξης του πολέμου στο Ιράν και των απειλών που έχουν διατυπωθεί προς την Κύπρο. Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου, πέρα από την αποστολή δύο φρεγατών και δύο μαχητικών F-16 στην Κύπρο, έχει ξεκινήσει ευρύτερη κινητοποίηση και μετακίνηση οπλικών συστημάτων.

Για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες, αντιαεροπορικά συστήματα από την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα μεταφέρονται προς την Κρήτη, με σκοπό την ενίσχυση της αεράμυνας των νότιων τμημάτων της χώρας, τα οποία βρίσκονται εντός βεληνεκούς ιρανικών οπλικών συστημάτων.

Συγκεκριμένα, από το λιμάνι της Κυλλήνης φορτώθηκε σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού αντιαεροπορικός εξοπλισμός με προορισμό την Κρήτη. Η μετακίνηση αυτή εντάσσεται σε προληπτικό σχεδιασμό που εφαρμόζεται κάθε φορά που οι συνθήκες το απαιτούν και δεν περιορίζεται μόνο στην Ανδραβίδα, αλλά αφορά και άλλες μονάδες ανά την Ελλάδα.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, συστοιχία Patriot έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της συνολικής ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας των νησιωτικών περιοχών λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

