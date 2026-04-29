Μεταγραφική «βόμβα» για την Νάπολι Πατρών
Το φετινό τουρνουά “Σπ. Αβράμης” θα γίνει το τριήμερο 8-10 Μάϊου
Μια πολύ σπουδαία προσθήκη έξανε η ομάδα μπιτς πόκερ της Νάπολι Πατρών η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελβετού τερματοφύλακα Ελιοτ Μονούντ που θα ενισχύει την ομάδα τόσο στο 7ο τουρνουά «Σπύρος Αβράμης», όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.
Η ανακοίνωση της ομάδας: «Νάπολη Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια ιστορική μετεγγραφή καθώς απέκτησε για τα 2 επερχόμενα τουρνουά του Μαΐου τον @eliooott_10 .
Τα λόγια περισσεύουν για τον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου έχοντας στο παλμαρέ του διακρίσεις όπως καλύτερος τερματοφύλακας στο FIFA beach soccer World Cup 2021 , καλύτερος τερματοφύλακας στο world winners cup 2025 , καλύτερος τερματοφύλακας στο Eurowinners cup 2023 και άλλες πολλές διακρίσεις.
Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News