Μεταγραφική «βόμβα» για την Νάπολι Πατρών

Μια πολύ σπουδαία προσθήκη έξανε η ομάδα μπιτς πόκερ της Νάπολι Πατρών η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελβετού τερματοφύλακα Ελιοτ Μονούντ που θα ενισχύει την ομάδα τόσο στο 7ο τουρνουά «Σπύρος Αβράμης», όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ομάδας: «Νάπολη Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια ιστορική μετεγγραφή καθώς απέκτησε για τα 2 επερχόμενα τουρνουά του Μαΐου τον @eliooott_10 .

Τα λόγια περισσεύουν για τον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου έχοντας στο παλμαρέ του διακρίσεις όπως καλύτερος τερματοφύλακας στο FIFA beach soccer World Cup 2021 , καλύτερος τερματοφύλακας στο world winners cup 2025 , καλύτερος τερματοφύλακας στο Eurowinners cup 2023 και άλλες πολλές διακρίσεις.

Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».

