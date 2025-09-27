Μεταμόρφωση: Το «τι με κοιτάς έτσι» ήταν η αφορμή για τον ματωμένο καβγά – Τραυματίστηκε Κρητικός που μπήκε να χωρίσει

Η αφορμή δόθηκε όταν ομάδα Αλβανών που αποχωρούσε από το πανηγύρι διαπληκτίστηκε με άλλους ομοεθνείς τους για ασήμαντη αιτία.

27 Σεπ. 2025 11:20
Σε αιματηρή συμπλοκή κατέληξε κρητικό γλέντι τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Μεταμόρφωση, με τέσσερα άτομα να τραυματίζονται, ανάμεσά τους τρεις Αλβανοί και ένας Κρητικός που προσπάθησε να χωρίσει τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με το protothema, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 02:30, στη συμβολή των οδών Ερμού και Λυκούργου, σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αφορμή δόθηκε όταν ομάδα Αλβανών που αποχωρούσε από το πανηγύρι διαπληκτίστηκε με άλλους ομοεθνείς τους για ασήμαντη αιτία. «Γιατί με κοιτάς, εσύ με κοιτάς, φύγε να περάσω» ήταν η αρχή της αντιπαράθεσης, που πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή με μαχαίρια.

Η ένταση κλιμακώθηκε και η λογομαχία εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή 20 ατόμων με μαχαίρια, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. Πρόκειται για δύο Αλβανούς, γεννημένους το 1999 και το 2000, με σοβαρά τραύματα στον θώρακα, στα πλευρά και στη μασχάλη· έναν Έλληνα, γεννημένο το 2000, με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στη μέση, ο οποίος χτυπήθηκε την ώρα που μπήκε ανάμεσα στη συμπλοκή για να τους χωρίσει· και ακόμη έναν Αλβανό, γεννημένο το 2000, με τραύματα σε μπράτσο, πλευρά, θώρακα καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο.
