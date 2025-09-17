Μεταξάτα Κεφαλονιάς: Μαίνεται η φωτιά μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Αργοστόλι! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε»
Σήμερα σχεδόν μετά τις 16.00 ξέσπασε φωτιά ξέσπασε στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς, η οποία συνεχίζει να μαίνεται.
Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να εκκενώσουν προς Αργοστόλι. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι».
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κοριάννα #Κλείσματα και #Μεταξάτα της νήσου #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 17, 2025
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News