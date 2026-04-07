Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από βράχια κοντά σε μονή – Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Μετέωρα, όταν μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση σε βράχια κοντά σε ιερά μονή της περιοχής, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στον χώρο της μονής όταν, για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να διαχειριστούν το περιστατικό. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα πτώση.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει υπάρξει αναλυτική επίσημη ενημέρωση που να ξεκαθαρίζει το πώς συνέβη το περιστατικό, γι’ αυτό και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

