Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη, πρώτα ενεπλάκη σε τροχαίο και το έσκασε!

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, το περιστατικό διαδραματίστηκε στον επαρχιακό δρόμο Πάχης-Μεγάρων

14 Νοέ. 2025 18:08
Η ΕΛΑΣ προχώρησε χθες (13/11/2025) βράδυ στη σύλληψη 40χρονου, ο οποίος κινούμενος με φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη επιθυμούν εκταφή των σορών, πλησιάζει στη λήξη η διορία

Κληθέντες αστυνομικοί του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, εντόπισαν τον άνδρα και όπως προέκυψε του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ. Ακόμα, σε έλεγχο αλκοολομέτρησης του 40χρονου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l.

Στον οδηγό επιπρόσθετα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

