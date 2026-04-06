Μέτωπο φορέων για την Καλόγρια: «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστική δικαίωση»

«Ο αγώνας για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Καλογριάς συνεχίζεται μέχρι να απορριφθεί οριστικά το αίτημα του ιδιώτη για την κυριότητα 35 στρεμμάτων». Αυτό διεμήνυσαν οι φορείς που από την πρώτη στιγμή συγκρότησαν αρραγές μέτωπο θέτοντας «μπλόκο» στο επιχειρούμενο ξεπούλημα της προστατευόμενης περιοχής.

Σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον το απόγευμα της Παρασκευής στην «Αγορά Αργύρη» με τη συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της ΟΙΚΙΠΑ, της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, με κεντρική εισηγήτρια τη νομική εκπρόσωπο των φορέων, Σοφία Παυλάκη έγινε αναλυτική αναφορά σε όλες τις διαστάσεις του θέματος που αφορούν τόσο το αμιγώς ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης όσο και τη μεγάλη περιβαλλοντική αξία της περιοχής.

Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ μέρους της ΟΙΚΙΠΑ, το μέλος της, Θωμάς Κουτρούμπας, ενώ στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος ανέφερε πως «Υπάρχουν τόποι που δεν μετριούνται σε στρέμματα, αλλά σε αξία. Και η Καλογριά είναι ένας από αυτούς. Όλοι οι φορείς που από την πρώτη στιγμή συγκροτήσαμε αρραγές μέτωπο διαμηνύσαμε πως ο αγώνας συνεχίζεται. Γιατί ναι μεν η απόφαση να παραμείνει Δημόσιο Κτήμα αποτελεί μια σημαντική νίκη για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον, όμως τίποτε δεν έχει τελειώσει αν δεν ανακληθεί οριστικά και αμετάκλητα η διεκδίκηση της κυριότητας της έκτασης. Η απάντηση απέναντι σε όλους όσοι πίστεψαν και πιστεύουν ότι η Καλογριά μπορεί να αλλάξει χέρια σιωπηλά είναι μια: Έκαναν λάθος γιατί είμαστε όλοι μαζί! Από την πρώτη στιγμή δεν μείναμε σιωπηλοί. Ενώσαμε δυνάμεις, διαμορφώσαμε ένα ισχυρό μέτωπο και αποδείξαμε πως όταν υπάρχει ενότητα, υπάρχει αποτέλεσμα. Είμαστε υπέρ των επενδύσεων — αλλά με κανόνες: διαφάνεια, νομιμότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον. Όχι σε σχέδια που κινούνται στη σκιά. Δεν εφησυχάζουμε. Προχωράμε μαζί, μέχρι την οριστική δικαίωση». Ο κ. Αλεξόπουλος δεν παρέλειψε επίσης να ευχαριστήσει όλους όσοι υποστήριξαν τον αγώνα των φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, Βαγγέλης Καραχάλιος, ο οποίος αφού έκανε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία αμφισβητούμενων ιδιοκτησιών που κουβαλά η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, τόνισε πως «Ο αιγιαλός δεν είναι ιδιοκτησία. Το Σύνταγμα, η νομολογία και η επιστήμη είναι ξεκάθαρα. Ο αιγιαλός είναι κοινόχρηστος, εκτός συναλλαγής, φυσικό όριο, όχι ιδιοκτησιακή γραμμή. Δεν δημιουργείται από διοικητικές πράξεις. Προϋπάρχει αυτών. Και όμως, εδώ επιχειρείται το αντίθετο: Να μετατραπεί φυσικό αγαθό σε ιδιωτικό δικαίωμα και να υπερισχύσει ένα παλιό έγγραφο έναντι της φύσης. Αυτό δεν είναι απλώς νομικό σφάλμα. Είναι θεσμική εκτροπή και οι συνέπειες θα είναι βαθιές. Η παραλία της Καλόγριας, ως μέρος του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου–Στροφυλιάς, με καθεστώς “απάτητης παραλίας”, υπόκειται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας. Οποιαδήποτε αναγνώριση ιδιοκτησίας κατά παρέκκλιση των διοικητικών αποφάσεων και της πάγιας νομολογίας, χωρίς τελεσίδικη κρίση, ανοίγει τον δρόμο για απορρύθμιση της χωρικής, περιβαλλοντικής και διοικητικής προστασίας των κοινόχρηστων χώρων».

Ακολούθησε η τοποθέτηση της κας Παυλάκη, η οποία όσον αφορά στη διεκδίκηση της κυριότητας της έκτασης από ιδιώτη και στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αποκάλυψε υπόγειες διαδρομές, «σκιές» και ενέργειες που παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία, προκαλώντας αίσθηση. «Βασική επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι η με κάθε τρόπο αποτροπή της αναγνώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στην έκταση και σε κάθε άλλον ιδιώτη στο μέλλον, λόγω του χαρακτήρα της Καλογριάς ως Συνταγματικά κατοχυρωμένου περιβαλλοντικού αγαθού με σπουδαία οικολογική αξία, αφού τα περιβαλλοντικά αγαθά αποτελούν δικαίωμα όλων, συνεισφέρουν στην κοινή ωφέλεια, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, στην αναψυχή, στην οικολογική ισορροπία και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και, υπ’ αυτή την έννοια, εκπληρώνουν κατά τον προορισμό τους δημόσια λειτουργία και θα πρέπει να θεωρούνται κοινόχρηστα και ότι ανήκουν στη δημόσια, αναπαλλοτρίωτη περιουσία του Κράτους και όχι στην ιδιωτική, όπως τα «δημόσια κτήματα» τα οποία όπως είδαμε δύνανται να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα και σε ιδιώτη», ανέφερε μεταξύ άλλων και κατέληξε πως «ανεξάρτητα από την όποια έκβαση, η μεγάλη επιτυχία της υπόθεσης της Καλογριάς έγκειται στο γεγονός ότι κατάφερε να ενώσει σε ένα κοινό δυναμικό μέτωπο τους σημαντικότερους φορείς της πολιτικής ζωής και της αυτοδιοίκησης του τόπου με την τοπική κοινωνία, τον επιστημονικό κόσμο και τα περιβαλλοντικά κινήματα, πέρα και πάνω από οτιδήποτε τους διχάζει και τους παθητικοποιεί, καταδεικνύοντας ότι κάθε αγώνας για το περιβάλλον είναι μία πράξη βαθιά πολιτική που καθιστά τον άνθρωπο υπεύθυνο ενεργό πολίτη, ικανό να παρεμβαίνει στα κέντρα λήψης αποφάσεων που τον αφορούν και να διαμορφώνει ο ίδιος τη μοίρα του. Οι άνθρωποι της Καλογριάς μας έδειξαν τον δρόμο. Ας ευχηθούμε το παράδειγμά τους να εμπνεύσει, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακόμα πιο πολλούς».

Να σημειωθεί, πως το μέτωπο των φορέων διευρύνεται με τη συμμετοχή κι άλλων δύο σημαντικών επιστημονικών φορέων, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, όπως εκφράστηκε δια των εκπροσώπων τους, Ολυμπία Λόη και Απόστολο Κυριαζή. Μάλιστα, η πρόεδρος του Σ.Α.Ν.Α., επεσήμανε πως «Η Καλογριά δεν πωλείται. Ως αρχιτέκτονες, γνωρίζουμε καλά ότι ο χώρος δεν είναι ουδέτερος. Διαμορφώνει συμπεριφορές, ταυτότητες και συλλογική μνήμη. Η Καλογριά δεν είναι απλώς μια παραλία, είναι ένα μοναδικό οικοσύστημα αμμοθινών, υγροτόπων και δάσους που λειτουργεί ως ενιαία χωρική ενότητα. Ως επιστημονικός φορέας ζητά, διαφάνεια & τεκμηρίωση (ο χωρικός σχεδιασμός δεν μπορεί να υποκύπτει σε προσωπικές παρεμβάσεις), θεσμική θωράκιση με την άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με αδιαπραγμάτευτους όρους προστασίας και σεβασμό στη δημόσια γη».

Ακόμη, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και δήλωσαν τη συμπαράταξή τους στον κοινό αγώνα οι βουλευτές Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) και Σπύρος Τσιρώνης (ΝΙΚΗ), ο εκπρόσωπος της Σίας Αναγνωστοπούλου κ. Ανδρέας Ριζούλης, ο συμπρόεδρος του κόμματος, ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Κώστας Παπακωνσταντίνου καθώς και εκπρόσωποι των συλλογικοτήτων της κοινωνίας των πολιτών όπως η κίνηση Πρόταση και Κοινο_Τοπία, ο Σύλλογος «Δυμαρίστη», η Ένωση Γονέων Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥ Χαλανδρίτσας, κ.α.

