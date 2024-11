Μεξικό: Άνοιξαν πυρ την ώρα που η νύφη πετούσε την ανθοδέσμη ΦΩΤΟ

Από την απόλυτη ευτυχία, στην απόλυτη τραγωδία στο Μεξικό.

Ένοπλοι εισέβαλαν σε χώρο δεξιώσεων και άρχισαν να απειλούν καλεσμένους.

Η φρικαλέα αυτή στιγμή, καταγράφηκε μάλιστα και σε βίντεο – οι ένοπλοι κακοποιοί πραγματοποίησαν το φονικό έργο τους, τη στιγμή που η νύφη ετοιμαζόταν να πετάξει την ανθοδέσμη στις φίλες της.

Η νύφη, όπως φαίνεται στα πλάνα, κρατά τα λουλούδια ενώ στέκεται σε μια καρέκλα δίπλα στον νέο της σύζυγο, όταν τουλάχιστον πέντε άνδρες εισέβαλαν στη δεξίωση τους στο Casino del Pueblo στην Xalapa το περασμένο Σάββατο (23.11.2024), σύμφωνα με πλάνα που εξασφάλισε το Jam Press.

«Τι συνέβη;» ρωτά ο κάμεραμαν καθώς στο πάρτι επικρατεί χάος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το newsit, οι ένοπλοι προσπάθησαν να απαγάγουν τον Vladimir Zúñiga Calzada, έναν ύποπτο έμπορο ανθρώπινης σάρκας, καθώς βρισκόταν στην πίστα — έπεσε νεκρός όταν αρνήθηκε να φύγει, σύμφωνα με την αστυνομία. Άλλοι δύο τραυματίστηκαν από πυρά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Armed gangsters fatally shoot wedding guest just as bride is about to toss bouquet: video https://t.co/NHjJN2xPM9 pic.twitter.com/6MJ0SKwMmM

— New York Post (@nypost) November 25, 2024