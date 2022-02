Μεξικό: Δολοφονήθηκε συνεργάτης μέσου ενημέρωσης μετά από απειλές

Ένας συνεργάτης μέσου ενημέρωσης, ο Ρομπέρτο Τολέδο, δολοφονήθηκε τη Δευτέρα (31/1) στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν του Μεξικού, που λυμαίνονται βίαιες συμμορίες, σύμφωνα με έναν από τους εργοδότες του. Πρόκειται για τον τέταρτο φόνο που σχετίζεται με εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης καθώς μέσα στον Ιανουάριο δολοφονήθηκαν τρεις δημοσιογράφοι, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης και διαδηλώσεις στη λατινοαμερικάνικη χώρα.

Ειδικά η δολοφονία της τηλεοπτικής δημοσιογράφου Λούρδες Μαλδονάδο στην Τιχουάνα την 23η Ιανουαρίου πυροδότησε κύμα διαμαρτυριών και διαδηλώσεων από τους επαγγελματίες των ΜΜΕ, μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

January is not even over, and Mexican reporters are already mourning a fourth murdered colleague this year. QEPD Roberto Toledo. #NoSeMataLaVerdad https://t.co/mLqLsX9h4s

Ο Ρομπέρτο Τολέδο, ο οποίος συνεργαζόταν με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Monitor Michoacán επί τρία χρόνια, δολοφονήθηκε από ομάδα εκτελεστών, ανέφερε ο διευθυντής του, ο Αρμάντο Λινάρες, μέσω Facebook.

«Ο ιστότοπος είχε δεχθεί απειλές»

Σύμφωνα με τον κ. Λινάρες, ο ιστότοπος είχε δεχθεί απειλές, τις οποίες είχε καταγγείλει στις αρχές, εξαιτίας της συστηματικής κάλυψης που έκανε σε υποθέσεις διαφθοράς σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Οι απειλές αυτές υλοποιήθηκαν», πρόσθεσε με πικρία.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας Χεσούς Ραμίρες καταδίκασε τον φόνο του Ρομπέρτο Τολέδο μέσω Twitter. Τον περιέγραψε αρχικά ως δημοσιογράφο. Αργότερα, έστειλε νέο tweet, στο οποίο διευκρίνισε ότι δεν ήταν επαγγελματίας δημοσιογράφος, δούλευε σε δικηγορικό γραφείο.

🇲🇽Unstoppable violence. Another journalist killed in Mexico.

Michoacanian journalist Roberto Toledo was shot by three armed men in the city of Zitácuaro outside a law firm and he died of his wounds in the hospital. pic.twitter.com/AxQU4MzvwK

— Hector Chaparro 🇨🇦🇲🇽 (@Hektorchaparro) February 1, 2022