Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε πάρκο

Στο Μεξικό από μία επίθεση που σημειώθηκε σε πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχανάτο, είχε συνέπεια ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν τουλάχιστον οκτώ παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα (18/2/2026) οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση, που διαπράχθηκε χθες το βράδυ, στοίχισε τη ζωή σε έναν 36χρονο άνδρα. Η κυβερνήτρια της Γκουαναχουάτο Λιμπία Ντενίζ Γκαρσία κατήγγειλε στο Χ μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι».

