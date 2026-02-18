Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε πάρκο

Η κυβερνήτρια της Γκουαναχουάτο Λιμπία Ντενίζ Γκαρσία κατήγγειλε στο Χ μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι»

 

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε πάρκο
18 Φεβ. 2026 20:40
Pelop News

Στο Μεξικό από μία επίθεση που σημειώθηκε σε πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχανάτο, είχε συνέπεια ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν τουλάχιστον οκτώ παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα (18/2/2026) οι τοπικές αρχές.

Επίσκοπος δικάζεται στην Πολωνία με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς

Η επίθεση, που διαπράχθηκε χθες το βράδυ, στοίχισε τη ζωή σε έναν 36χρονο άνδρα. Η κυβερνήτρια της Γκουαναχουάτο Λιμπία Ντενίζ Γκαρσία κατήγγειλε στο Χ μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι».

